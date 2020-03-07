شكرا لقرائتكم اللجنة الخماسية باتحاد الكرة تبحث ملف اللائحة الجديدة الإثنين المقبل ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تعقد اللجنة الخماسية لادارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، اجتماعا الاثنين المقبل لمناقشة العديد من الملفات المهمة والمطروحة على الساحة وأبرزها توابع مباراتي السوبر المصري بالامارات ومباراة القمة الاخيرة والتي تم الغاؤها بين الأهلي و الزمالك.

وتستعرض اللجنة في الاجتماع الرد علي الاتحاد الدولي لكرة القدم " فيفا" فيما يتعلق بأسباب الغاء مباراة القمة التى جمعت الأهلي و الزمالك ، حيث طلب الاتحاد المصري لكرة القدم من الجهات الأمنية خطابا رسميا بالحالة المرورية والأمنية في القاهرة يوم 24 فبراير الحالي التي اطلع عليها الرأي العام من خلال ما أوردته وسائل الإعلام والسوشيال ميديا من مواد فيلمية وصوتية، وذلك لتحديد المتسبب في تخلف فريق نادي الزمالك عن مباراته أمام الأهلي ضمن مسابقة الدوري الممتاز والتي كان محددا لإقامتها في ذلك اليوم إعمالا بنص اللوائح المنظمة للمسابقة ، ومن المقرر أن يرفع الاتحاد المصري هذا الخطاب إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم ردا على استفسار مندوبيه عما إذا كان عدم حضور فريق الزمالك لملعب المباراة له علاقة بالحالة الأمنية والمرورية في ذلك اليوم ، كما سيرفع الاتحاد المصري معه تقريره الذي يؤكد خلاله على ثقته في الحالة الأمنية المستقرة التي تشهدها البلاد وهو ما مكنها من تنظيم بطولتين كرويتين كبيرتين بمعايير عالمية خلال العام المنصرم.

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كما تناقش اللجنة الخماسية اخر ما تم التوصل اليه بشأن اللائحة الجديدة عقب الاجتماعات الاخيرة مع سارة ساليمون مندوبة الفيفا ، وشهدت الإجتماعات التي عقدها مسئولو اللجنة مع مندوبة الفيفا ، الاتفاق على وضع بند يتيح لأي شخص الترشح في انتخابات اتحاد الكرة المقبلة والمرجح إقامتها في نهاية العام الجاري ، حتى سن الـ70 ، خاصة أنه كان هناك مقترح بوضع سن محدد للترشح وهو 65 عاماً قبل أن يتم الاستقرار في نهاية الأمر على سن الـ70.. و تم الاتفاق على ان يكون مجلس إدارة اتحاد الكرة مكون من 9 مقاعد من بينها مقعد للمرأة فقط ، بعد أن طلبت مندوبة الفيفا وضع مقعدين للمرأة قبل أن يتم الاستقرار علي مقعد واحد للمرأة ، وسيتم أعتماد جميع البنود من قبل الفيفا بعد عرضها على الجمعية العمومية للجبلاية.

ويتطرق الاجتماع لمناقشة ملف التشكيل الجديد للأجهزة الفنية لمنتخب الكرة النسائية والشاطئية.