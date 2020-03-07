تعرف على برنامج الأهلي اليوم قبل مواجهة صن داونز

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جدة - عمرو شويل يتوجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ملعب لوكاس موريبي في مدينة بريتوريا، في الواحدة ظهرا استعدادا لمواجهة صن داونز التي تقام في الثالثة عصر اليوم السبت في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.
ويتحرك فريق الكرة بالنادي، من فندق الإقامة مبكرا للوصول إلى ملعب المباراة وفقا للموعد الذي تم الإتفاق عليه في الاجتماع الفني الذي عقد أمس بحضور مندوبي الكاف والأهلي وصن داونز، ويبتعد استاد لوكاس موريبي عن فندق إقامة الأهلي في مدينة بريتوريا بما يقرب من نصف ساعة.
الأهلي استعد لمباراة اليوم جيداً فقد وصل مُبكراً إلى مدينة بريتوريا التي تستضيف المباراة حيث وصلت البعثة الحمراء صباح الاثنين الماضي وتدرب الفريق ما يقرب من خمسة مرات في جنوب أفريقيا منها مرة على حديقة تبتعد أمتار قليلة عن فندق الإقامة ثم تدرب ثلاثة مرات على مجمع ملاعب جامعة بريتوريا قبل أن يختتم تدريباته عصر أمس ، الجمعة، على ملعب المباراة ، وكثف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق من جلساته مع لاعبي الفريق طوال الفترة الماضية وشاهد برقتهم ملخص لأهم مباريات الفريق الجنوب أفريقي من أجل استكشاف نقاط القوة والضعف في المنافس واستغلالها في نقاط اليوم المرتقب.
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