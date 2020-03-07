شكرا لقرائتكم تعرف على برنامج الأهلي اليوم قبل مواجهة صن داونز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يتوجه الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى ملعب لوكاس موريبي في مدينة بريتوريا، في الواحدة ظهرا استعدادا لمواجهة صن داونز التي تقام في الثالثة عصر اليوم السبت في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.

ويتحرك فريق الكرة بالنادي، من فندق الإقامة مبكرا للوصول إلى ملعب المباراة وفقا للموعد الذي تم الإتفاق عليه في الاجتماع الفني الذي عقد أمس بحضور مندوبي الكاف والأهلي وصن داونز، ويبتعد استاد لوكاس موريبي عن فندق إقامة الأهلي في مدينة بريتوريا بما يقرب من نصف ساعة.

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ويخوض الأهلي في الثالثة من عصر اليوم، السبت مواجهة صعبة أمام صن داونز الجنوب أفريقي المُلقب بـ"برازيل أفريقيا" بإستاد لوكاس موريبي في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا وهي المباراة التي ينتظرها الملايين ليس فقط من جماهير الأهلي وصن داونز لكن من جماهير الكرة الإفريقية والعربية بعدما سبق وفاز صن داونز في النسخة الماضية من البطولة وتحديداً في ذهاب دور الثمانية على الأهلي بخماسية نظيفة في بريتوريا وهي الهزيمة التي أطاحت بالأهلي من البطولة بعدما أكتفي بالفوز بهدف "يتيم" في لقاء العودة ببرج العرب لذا يترقّب الكثيرون مباراة اليوم لتحديد الفريق المتأهل للدور نصف النهائي بالبطولة بعدما فاز الأهلي في لقاء الذهاب بالقاهرة السبت الماضي بثنائية نظيفة.

الأهلي استعد لمباراة اليوم جيداً فقد وصل مُبكراً إلى مدينة بريتوريا التي تستضيف المباراة حيث وصلت البعثة الحمراء صباح الاثنين الماضي وتدرب الفريق ما يقرب من خمسة مرات في جنوب أفريقيا منها مرة على حديقة تبتعد أمتار قليلة عن فندق الإقامة ثم تدرب ثلاثة مرات على مجمع ملاعب جامعة بريتوريا قبل أن يختتم تدريباته عصر أمس ، الجمعة، على ملعب المباراة ، وكثف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق من جلساته مع لاعبي الفريق طوال الفترة الماضية وشاهد برقتهم ملخص لأهم مباريات الفريق الجنوب أفريقي من أجل استكشاف نقاط القوة والضعف في المنافس واستغلالها في نقاط اليوم المرتقب.