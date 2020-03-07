شكرا لقرائتكم صن داونز ضد الأهلي .. محاضرة أخيرة لفايلر قبل موقعة الحسم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعقد رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة بالفيديو مع اللاعبين داخل فندق الإقامة الساعة 12.45 ظهراً قبل التحرك لاستاد لوكاس موريبي الذي يستضيف مباراة الفريق أمام صن داونز التي تقام اليوم.

ويحل الأهلي ضيفا اليوم، السبت صن داونز الجنوب أفريقي المُلقب بـ"برازيل أفريقيا" بإستاد لوكاس موريبي في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا وهي المباراة التي ينتظرها الملايين ليس فقط من جماهير الأهلي وصن داونز لكن من جماهير الكرة الإفريقية والعربية بعدما سبق وفاز صن داونز في النسخة الماضية من البطولة وتحديداً في ذهاب دور الثمانية على الأهلي بخماسية نظيفة في بريتوريا وهي الهزيمة التي أطاحت بالأهلي من البطولة بعدما أكتفي بالفوز بهدف "يتيم" في لقاء العودة ببرج العرب لذا يترقّب الكثيرون مباراة اليوم لتحديد الفريق المتأهل للدور نصف النهائي بالبطولة بعدما فاز الأهلي في لقاء الذهاب بالقاهرة السبت الماضي بثنائية نظيفة.

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الأهلي استعد لمباراة اليوم جيداً فقد وصل مُبكراً إلى مدينة بريتوريا التي تستضيف المباراة حيث وصلت البعثة الحمراء صباح الاثنين الماضي وتدرب الفريق ما يقرب من خمسة مرات في جنوب أفريقيا منها مرة على حديقة تبتعد أمتار قليلة عن فندق الإقامة ثم تدرب ثلاثة مرات على مجمع ملاعب جامعة بريتوريا قبل أن يختتم تدريباته عصر أمس ، الجمعة، على ملعب المباراة ، وكثف السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق من جلساته مع لاعبي الفريق طوال الفترة الماضية وشاهد برقتهم ملخص لأهم مباريات الفريق الجنوب أفريقي من أجل استكشاف نقاط القوة والضعف في المنافس واستغلالها في نقاط اليوم المرتقب.

ورغم أن الأهلي كان يخوض مرانه في الأيام الماضية على ملاعب مكشوفة إلا أنه كان حريص على إخفاء ملامح التشكيل وكذلك الأمور الفنية عن الجانب الجنوب أفريقي لاسيما وأن مسئولو صن داونز حاولوا أكثر من مرة معرفة أخبار البعثة الأهلاوية وموقف بعض اللاعبين المُصابين وكذلك خطة اللعب.