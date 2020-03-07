شكرا لقرائتكم تعرف على مصير طارق حامد في مواجهة نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مصدر بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن أن طارق حامد نجم نادي الزمالك سيكون متاحًا للمشاركة مع فريقه في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا على الرغم من حصوله على إنذارين في مباراتى الترجي بربع نهائي المسابقة.

وكانت تقارير قد أشارت إلى أن طارق حامد سيغيب عن الزمالك في ذهاب نصف النهائي أمام الفائز من الرجاء البيضاوي المغربي أو مازيمبي الكونغولي بعدما حصل على 3 إنذارات متتالية في بطولات الكاف بواقع بطاقة في السوبر واثنتين بربع النهائي.

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وعن بطاقة السوبر قال: "لائحة السوبر تنص على إيقاف اللاعب في المباراة التالية حال حصوله على بطاقة حمراء، أما البطاقات الصفراء فتسقط عقب المباراة، وهو ما يعني أن إجمالي إنذارات طارق حامد حاليًا هو بطاقتين، وفي حالة حصوله على إنذار في مباراتى نصف النهائي سيتعرض للإيقاف في المباراة التالية."

وتأهل الزمالك إلى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا بعد تخطي الترجي التونسي حامل اللقب في آخر نسختين بمجموع 3-2، وحصل طارق حامد على بطاقة من المغربي رضوان جيد في مباراة الذهاب بالقاهرة، ثم عاد وحصل على أخرى من مصطفى غربال في رادس بعدما أشهر الحكم الجزائري 5 إنذارات لنجوم القلعة البيضاء.

وينتظر الزمالك الفائز من الرجاء ومازيمبي حيث يلتقى الفريقان اليوم في الكونغو بعدما حسم المغاربة مباراة الذهاب بهدفين دون رد.