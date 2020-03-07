شكرا لقرائتكم خبر عن أفريقيا يا أهلى.. جماهير القلعة الحمراء: أجسادنا بمصر وقلوبنا بجنوب أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ساعات قليلة وتنطلق مباراة الأهلى وصن داونز بطل جنوب أفريقيا، فى إياب دور ربع نهائى دورى الأبطال الأفريقى، فى حلم استعادة اللقب الغائب منذ عام 2013 عن بطولات القلعة الحمراء، وقامت الجماهير الحمراء بتدشين هاشتاجى #افريقيا_يا_اهلى و #يلا_يا_اهلي، حيث تصدرا ترند تويتر بآلاف التغريدات، طالبوا من خلاله لاعبى الفريق اللعب بروح قتالية عالية للتأهل للمربع الذهبى للبطولة.





وتنوعت تغريدات المشاركين من خلال الهاشتاج، حيث قالت رحاب: "الله عليك يا أهلى، إن شاء الله منصور وراجع بالعبور"، وقال محمود قصراوى: "الليلة مش هزار، أفريقيا يا أبطال"، فيما قال محمد: "أجسادنا موجودة فى مدن مصر، وقلوبنا وعقولنا موجودة فى جنوب أفريقيا، يارب انصرنا".





وقال محمد مغربى: "حارب ع البطولة بروح الأبطال، العب برجولة، موت ع الكورة، أفريقيا للكبار، وأنت الأسطورة"، وقال حساب باسم كراوية: "معرفناش ننام يا أهلى، سهرنا للصبح عشانك يا أهلى، سايبين كل حاجة ورانا عشانك يا أهلى، فرحنا يا أهلى، والنبى فرحنا يا أهلى".

وقال عرابى عبد العزيز: "العب واكسب وبلاش تتعالى، كأس أفريقيا محتاجة رجالة"، وقال آخر: "ملايين وراكم النهاردة، كل هدفهم تفرحوهم وتعوضوهم عن اللى حصل السنين اللى فاتوا، تقدروا يا رجاله بإذن الله، صعودنا مش هنسيبه".





ويحل الأهلى ضيفاً على صن داونز الجنوب أفريقى المُلقب بـ"برازيل أفريقيا" باستاد لوكاس موريبى فى إياب دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا وهى المباراة التى ينتظرها الملايين ليس فقط من جماهير الأهلى وصن داونز لكن من جماهير الكرة الأفريقية والعربية بعدما سبق وفاز صن داونز فى النسخة الماضية من البطولة وتحديداً فى ذهاب دور الثمانية على الأهلى بخماسية نظيفة فى بريتوريا وهى الهزيمة التى أطاحت بالأهلى من البطولة بعدما أكتفى بالفوز بهدف "يتيم" فى لقاء العودة ببرج العرب لذا يترقّب الكثيرون مباراة اليوم لتحديد الفريق المتأهل للدور نصف النهائى بالبطولة بعدما فاز الأهلى فى لقاء الذهاب بالقاهرة السبت الماضى بثنائية نظيفة.

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وينتظر مباراة اليوم الملايين ليس فقط من جماهير الأهلى وصن داونز لكن من جماهير الكرة الأفريقية والعربية بعدما سبق وفاز صن داونز فى النسخة الماضية من البطولة وتحديداً فى ذهاب دور الثمانية على الأهلى بخماسية نظيفة فى بريتوريا وهى الهزيمة التى أطاحت بالأهلى من البطولة بعدما أكتفى بالفوز بهدف "يتيم" فى لقاء العودة ببرج العرب لذا يترقّب الكثيرون مباراة اليوم لتحديد الفريق المتأهل للدور نصف النهائى بالبطولة بعدما فاز الأهلى فى لقاء الذهاب بالقاهرة السبت الماضى بثنائية نظيفة.











