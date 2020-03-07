شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عادل يحتفل بعيد ميلاد والدته: "كل سنة وأنتى طيبة يا غالية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفل أحمد عادل عبد المنعم، حارس مرمى الأهلي السابق ومصر المقاصة الحالى، بعيد ميلاد والدته عبر حسابه الشخصي على انستجرام. ونشر أحمد عادل صوراً مع والدته وعلق عليها: "كل سنة وأنتى طيبه يا حبيبتي يا غاليه يا احسن وأطيب و اجدع وأحن أم فى الدنيا".



احمد عادل مع والدته وشقيقه



احمد عادل مع والدته



احمد عادل و والدته



والدة احمد عادل

وكان فريق مصر المقاصة قد تغلب على فريق شيكو المنصورة بنتيجة 3- صفر، فى المباراة الودية التي جمعت الفريقين مساء أمس، على هامش المعسكر المغلق الذي يخوضه فريق المقاصة بمدينة الإسماعيلية.

أحرز أهداف المقاصة عمرو مرعي"هدفين"، ومحمد مسعد "هدف".

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بدأ المقاصة اللقاء بتشكيل مكون من: أحمد عادل وأحمد محسن ومحمد دبش وعاصم سعيد وعصام صبحي ومصطفى شبيطة ومحمد كناريا ومحمد إبراهيم ومحمد مسعد وأودو موسيس وصلاح أمين.

واطمأن الجهاز الفني للمقاصة بقيادة إيهاب جلال المدير الفني على جاهزية لاعبي الفريق ومدى استيعابهم لبعض الأساليب التكتيكية التي سيعتمد عليها في المرحلة المقبلة، وذلك قبل اول مباراة رسمية قادمة امام أسوان والمقرر إقامتها في الخامسة مساء الخميس المقبل باستاد المقاولون العرب، ضمن الجولة الـ18 للدوري.

وكان فريق المقاصة قد انتظم بمعسكره المغلق بالإسماعيلية الأربعاء الماضي،في إطار الاستعداد لمواجهة أسوان، المقرر إقامتها في الخامسة مساء الخميس المقبل باستاد المقاولون العرب، ضمن الجولة الثامنة عشرة للدوري.

غادر فريق الكرة بنادى مصر المقاصة القاهرة إلى مدينة الإسماعيلية، للدخول فى معسكر مغلق لمدة أسبوع، استعدادا لمواجهة أسوان المقرر إقامتها فى الخامسة مساء يوم 12 مارس الجارى باستاد المقاولون العرب، ضمن الجولة الـ18 للدورى.

وضم إيهاب جلال المدير الفنى للمقاصة 30 لاعبا للمعسكر، واكد وليد هويدي مدير الكرة ان الجهاز الفني حرص علي اصطحاب جميع اللاعبين للمعسكر بما فيهم الصاعدون والعائدون من الاصابة لتجهيز الجميع للمرحلة المقبلة ، وتجهيز اكثر من لاعب في كل مركز مع بداية الدور الثاني للدوري .