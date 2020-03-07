شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا يكرر حركته المشينة بغرفة الملابس عقب التأهل لنصف نهائى أبطال إفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - من جديد، أعاد محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد نادى الزمالك، الحركة المسيئة التى قام بها تجاه جماهير الأهلى عقب نهاية السوبر الإفريقى، التى كانت سببا فى إيقافه 8 مباريات، مرة أخرى عقب التأهل للدور نصف النهائى لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

وفى بث مباشر، نشره مهاجم الزمالك مصطفى محمد، عبر حسابه على انستجرام، أظهر فرحة لاعبو الفريق بالتأهل للمربع الذهبى للبطولة وقيامهم بالرقص داخل غرفة خلع الملابس فى استاد رادس، قام شيكابالا بتكرار هذه الحركة مرة أخرى.

فى نفس السياق، أشاد أمير مرتضى منصور المشرف العام على الكرة بنادى الزمالك، بتأهل الفريق إلى نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا على حساب الترجى فى تونس، واصفا اللاعبين بالرجالة، مضيفا أن الزمالك نجح باقتدار فى عبور فريق لا يقهر على أرضه وهو الترجي، مشيرا إلى أنه شعر ببعض بالقلق مع ضربة الجزاء المبكرة للترجى لكن اللاعبين كانوا عند حسن الظن بهم.





وقال أمير مرتضى فى تصريحات لـ"الخليج 365":" نجحنا فى عبور فريق الترجى القوى الذى لا يقهر على أرضه، فترة توقف الدورى فرصة أمام كارتيرون لتجربة مجموعة أخرى من اللاعبين، فريق الزمالك يستحق المنافسة بقوة والتتويج بالبطولة الأفريقية عن جدارة والزمالك يمتلك منظومة كبيرة متكاملة من إدارة وجهاز فنى ولاعبين وإعلام محترم وفريق لاعبيه لياقتهم البدنية عالية رغم عدم وجود مدرب أحمال".

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وأشار المشرف على الكرة إلى أن الزمالك واجه فى الموسم الماضى فرق من شمال إفريقيا فى الكونفدرالية وهو ما جعل هناك وعيا للاعبين بهذه المواجهات، وأصبحوا قادرين على مواجهة أى فريق، مشددا على أن الزمالك بإمكانه الفوز ببطولة إفريقيا مع بعض التركيز.