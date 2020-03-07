شكرا لقرائتكم خبر عن جلسات خاصة بين لاعبي الأهلي لحسم التأهل الأفريقى أمام صن داونز اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد الساعات الأخيرة فى بعثة الأهلى قبل مواجهة صن داونز حالة من الجدية والتركيز من جميع اللاعبين، الذين كثّفوا اجتماعاتهم وجلساتهم الخاصة من أجل تقديم عرض قوى أمام صن داونز اليوم والعودة للقاهرة بتأشيرة نصف نهائى بطولة دورى أبطال أفريقيا.

ويدخل الأهلى مباراة قوية ومهمة فى الثالثة عصر اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة، عندما يحل ضيفاً على صن داونز الجنوب أفريقى المُلقب بـ"برازيل أفريقيا" بإستاد لوكاس موريبى فى إياب دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا.

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ويقوم وليد سليمان وأحمد فتحى ورامى ربيعة بتحفيز اللاعبين من أجل بذل أقصى ما لديهم بهدف الصعود لنهائى البطولة واجتياز عقبة صن داونز الذى يقدم كر جيدة خلال الفترة الماضية.

لاعبو الأهلى يتحدثون بشكل مُستمر عن مباراة اليوم وزاد الحديث فى الساعات الأخيرة بسبب أهمية اللقاء، وينصب الحديث دائماً عن التركيز فى الملعب وعدم الإنشغال بأية أمور أخرى، وينتظر مباراة اليوم الملايين ليس فقط من جماهير الأهلى وصن داونز لكن من جماهير الكرة الإفريقية والعربية بعدما سبق وفاز صن داونز فى النسخة الماضية من البطولة وتحديداً فى ذهاب دور الثمانية على الأهلى بخماسية نظيفة فى بريتوريا وهى الهزيمة التى أطاحت بالأهلى من البطولة بعدما أكتفى بالفوز بهدف "يتيم" فى لقاء العودة ببرج العرب لذا يترقّب الكثيرون مباراة اليوم لتحديد الفريق المتأهل للدور نصف النهائى بالبطولة بعدما فاز الأهلى فى لقاء الذهاب بالقاهرة السبت الماضى بثنائية نظيفة.