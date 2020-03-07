شكرا لقرائتكم خبر عن جلسة منتصف الليل تنهى أزمة دونجا ووكيله بحضور مجلس بيراميدز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أنهى مجلس إدارة نادى بيراميدز أزمة نبيل عماد دونجا لاعب خط وسط الفريق، ومحمد سلامة وكيل اللاعب عقب الجلسة التى عقدها اللاعب مع وكيله بحضور مسئولى بيراميدز بمقر النادى، وشهدت الجلسة عتابا بين اللاعب ووكيله بسبب التصريحات التى خرجت من الطرفين، لتنتهى الجلسة بالاتفاق على تنازل محمد سلامة عن الشكوى المقدمة ضد نبيل دونجا لاعب بيراميدز فى اتحاد الكرة .

وكانت أزمة قد بدأت بين الثنائى نبيل دونجا لاعب خط وسط بيراميدز ومحمد سلامة وكيل اللاعب بسبب تصريحات نبيل دونجا ضد وكيله، ليقرر محمد سلامة شكوى اللاعب فى اتحاد الكرة قبل أن ينجح مسئولو بيراميدز فى حل الأزمة بين اللاعب ووكيله .

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وبعيداً عما سبق، يختتم اليوم السبت، فريق بيراميدز بقيادة الكرواتى أنتى تشاتشيتش استعداداته لمواجهة زاناكو الزامبى المقرر لها الثالثة عصر غد الأحد على استاد الدفاع الجوى فى إياب دور الثمانية للنسخة السابعة عشرة للكونفدرالية الأفريقية .

ونجح فريق بيراميدز فى تحقيق الفوز على زاناكو الزامبى بنتيجة 3 / 0 فى إطار المواجهة التى جمعتهما فى زامبيا، وأحرز أهداف اللقاء كل من، على جبر من رأسية فى الدقيقة 18 من عمر المباراة، قبل أن يحرز محمد فاروق الهدف الثانى فى الدقيقة الـ 24، ويعزز عبد الله السعيد هداف الفريق الفوز بإحرازه ركلة جزاء فى الدقيقة 67.

وطالب تشاتشيتش لاعبيه بحصد النقاط الثلاث لحصد تذكرة التأهل بشكل رسمى ومواصلة الأرقام القياسية للفريق السماوى، وأصبح بيراميدز أول نادى فى إفريقيا يحقق 5 انتصارات متتالية "خارج بلده" فى كأس الكونفيدرالية الإفريقية، وهو رقم قياسى قارى جديد لم يتحقق فى البطولة منذ انطلاقها فى 2004، والذى لم يقدر على تحقيقه قطبا الكرة المصرية الأهلى والزمالك.