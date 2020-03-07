شكرا لقرائتكم خبر عن بالأرقام.. ماذا قدم الأهلى فى 180 مباراة خارج ملعبه قبل مواجهة صن داونز؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحل فريق الأهلى ضيفا، فى الثالثة عصر اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة، على صن داونز الجنوب أفريقى المُلقب بـ"برازيل أفريقيا" باستاد لوكاس موريبى، فى إياب دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا، وهى المباراة التى ينتظرها الملايين ليس فقط من جماهير الأهلى وصن داونز لكن من جماهير الكرة الأفريقية والعربية، بعدما سبق وفاز صن داونز فى النسخة الماضية من البطولة وتحديداً فى ذهاب دور الثمانية على الأهلى بخماسية نظيفة فى بريتوريا وهى الهزيمة التى أطاحت بالأهلى من البطولة، بعدما اكتفى بالفوز بهدف "يتيم" فى لقاء العودة ببرج العرب، لذا يترقّب الكثيرون مباراة اليوم لتحديد الفريق المتأهل للدور نصف النهائى بالبطولة بعدما فاز الأهلى فى لقاء الذهاب بالقاهرة السبت الماضى بثنائية نظيفة.

وفى المقابل، يثق موسيمانى مدرب فريق صن داونز فى التأهل للدور قبل النهائى على حساب الأهلى، مؤكداً ثقته فى قدرات لاعبيه وإمكانياتهم الفنية التى تؤهلهم للتأهل للدور التالى فى البطولة، خاصة أنهم سبق وسجلوا خمسة أهداف فى الأهلى فى مباراة واحدة، ويعول مدرب الفريق الجنوب أفريقى أيضاً على سلاح الأرض والجمهور بجانب قدرات بعض لاعبيه، وفى مقدمتهم الثلاثى "أريندسى و"ثيمبا زوانى وموتجيكا ماديشا" ومعهم باكاماى لاعب الأهلى السابق.

ويملك المارد الأحمر تاريخاً طويلا من المباريات الأفريقية خارج ملعبه نستعرضها فى السطور التالية قبل صدام الأهلى وصن دوانز..

أرقام الأهلى خارج ملعبه فى دورى الابطال:



- لعب = 141



- فاز = 30



- تعادل = 57



- خسر = 54



- سجل = 104



- استقبل = 138



- كلين شيت = 50



- فشل فى التسجيل = 69

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اما أرقام الاهلى خارج ملعبه على مستوى كل البطولات الافريقية:



- لعب = 180



- فاز = 38



- تعادل = 68



- خسر = 74

- سجل = 132



- استقبل = 181



- كلين شيت = 60



- فشل فى التسجيل = 87