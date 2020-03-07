فيديو.. مدرب صن داونز يتخلى عن التنويم المغناطيسى قبل مواجهة الأهلى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - فاصل من التصريحات المتضاربة كشفت عن أساليب بيتسو موسيمانى المدير الفنى لفريق صن داونز الجنوب أفريقى قبل المواجهة المرتقبة مع النادى الأهلى المقرر إقامتها فى الثالثة عصر السبت، فى إياب ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا والتى يدخلها الشياطين الحمر بأفضلية الفوز 2-0 فى مباراة الذهاب الأسبوع الماضى بالقاهرة، والتى وصف البعض تصريحاته قبلها بأنها "تنويم مغناطيسى" للأهلى، تخلى عنه بعد الهزيمة وقبل مباراة الإياب. الفيديو التالى يرصد أهم تلك التناقضات فى تصريحاته.

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