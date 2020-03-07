شكرا لقرائتكم خبر عن كشف حساب مواجهات الأهلى مع أندية جنوب أفريقيا قبل الصدام الـ23 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تحظى مواجهات الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى مع أندية جنوب أفريقيا بالعديد من الأرقام المُميزة، وهذا ما نرصده فى سياق التقرير التالى، على هامش مباراة الأهلى مع فريق صن داونز فى الثالثة عصر اليوم السبت باستاد لوكاس موريبى فى إياب دور ربع نهائى دورى أبطال أفريقيا فى المواجهة الثامنة فى تاريخ مواجهات الفريقين.

تاريخ طويل جمع الأهلى بفرق جنوب أفريقيا فى مسيرته للتربع على عرش القارة السمراء، حيث التقى الأهلى مع فرق جنوب أفريقيا فى 22 مباراة فى مختلف المسابقات الأفريقية، الفوز كان حليف الأهلى فى 10 مباريات، وسيطر التعادل على نتيجة ست مباريات، فيما خسر الأهلى ست مباريات.

التقى الأهلى سبع فرق من جنوب أفريقيا هى: صن داونز «سبع مواجهات»، وأورلاندو بيراتس «ست مواجهات»، وأياكس كيب تاون «مواجهتان»، وبلاتينيوم ستارز «مواجهتان»، وسوبر سبورت «مواجهتان»، وبيديفست «مواجهتان»، وكايزر تشيفز «مواجهة واحدة».

على مدى مواجهات الأهلى وفرق جنوب أفريقيا، نجح لاعبو الأهلى فى هز شباك فرق جنوب أفريقيا 29 مرة، بينما استقبلت شباكه 22 هدفًا، ويعد خالد بيبو، مهاجم الأهلى الأسبق، الهداف التاريخى للأهلى فى مواجهات فرق جنوب أفريقيا برصيد أربعة أهداف.

ويعد حسام عاشور أكثر اللاعبين ظهورًا فى مواجهات الأهلى أمام فرق جنوب أفريقيا بعدما سجل وجوده فى 14 مباراة.

أوراق فايلر فى مباراة اليوم تبدو معروفة وهى تتمثل فى كل من: أجاى ومعلول وقفشة وديانج والسولية وأحمد فتحى والشحات، وقام المدرب السويسرى خلال الأيام الماضية بتحفيظ لاعبيه خطة اللعب فى مباراة اليوم من أجل تحقيق الهدف المنشود والتأهل لنصف نهائى أفريقيا، وطالب فايلر لاعبيه بعدم تكرار الاخطاء التى وقعوا فيها خلال الفترة الماضية وتحديداً فى الذهاب، وأهمها حالة عدم التركيز التى تسمح للمنافس بالانقضاض على مرمى محمد الشناوى سريعاً وهو ما حدث من صن داونز فى الدقائق الأولى لمباراة الذهاب لولا براعة الشناوى، كما طالب المدير الفنى اللاعبين بالتركيز والجدية أمام مرمى المنافس واستغلال جميع الفرص.

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