شكرا لقرائتكم خبر عن عبد الحفيظ يتحدث عن دوافع الأهلى قبل لقاء العبور أمام صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالنادى الأهلى، أن الفريق جاهز لمواجهة صن داونز اليوم فى إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال أفريقيا، موضحاً أن الفريق استعد تماماً لهذه المباراة المهمة من خلال التدريبات اليومية فى مدينة بريتوريا، وعازم على تقديم عرض قوى أمام الفريق الجنوب أفريقى والعودة للقاهرة بتأشيرة نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا.

وأضاف عبد الحفيظ أن الأهلى استفاد جيداً من السفر مُبكراً إلى جنوب أفريقيا، من خلال التأقلم على الأجواء فى مدينة بريتوريا وهو ما سيُساهم أيضاً فى تقديم مباراة جيدة من جانب لاعبى الأهلى الذين يمتلكون قدرات فنية عالية وخبرات طويلة تؤهلهم للتعامل الجيد مع مثل هذه المباريات القوية، ومن ثم تحقيق الهدف المنشود.

وأكد مدير الكرة أنه يتمنّى خروج المباراة بشكل جيد على جميع الأصعدة الفنية والتنظيمية والتحكيمية، لأنها تقام بين فريقين كبار وكلاهما مُرشح لحصد اللقب الأفريقي، لذا من الضرورى أن تتحقق العدالة التحكيمية فى لقاء اليوم.

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ويخوض الأهلى مواجهة صن داونز فى الثالثة عصر اليوم السبت على استاد لوكاس موريبي، فى إياب دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا.

واختتم الأهلى استعداداته لمواجهة صن داونز أمس، حيث خاض الفريق مرانه فى الثالثة عصرا على ملعب المباراة.. وكان الأهلى قد حقق الفوز على صن داونز بهدفين دون رد فى مباراة الذهاب التى أقيمت على استاد القاهرة، ويبحث الفريق عن بطاقة الوصول إلى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا من جنوب أفريقيا.

ويحرص المدير الفنى للأهلى رينيه فايلر مع اقتراب موعد المباراة على تكثيف جلساته مع لاعبى الفريق وتوجيه عدة نصائح لهم قبل اللقاء المرتقب، خاصة مع اهتمام وسائل الإعلام بالمباراة على خلفية نتيجة مباراة الذهاب التى فاز فيها الأهلى بثنائية، وكذلك مباراة النسخة الماضية بجنوب أفريقيا التى فاز فيها صن داونز بخماسية نظيفة.

وشهدت تدريبات الفريق الماضية بجنوب أفريقيا جاهزية جميع لاعبى الفريق للمشاركة فى مباراة السبت، بمن فيهم على معلول الذى عانى من إجهاد بسيطة فى العضلة الأمامية، لكنه تعافى منه وشارك فى تدريبات أمس وأمس الأول، كما أعلن الجهاز الطبى للفريق بقيادة الدكتور خالد محمود عدم معاناة أى لاعب من أية إصابات موضحاً أن هناك أكثر من لاعب عانى من كدمات وإجهاد بسيط لكنه لم يكن مؤثراً وشارك هؤلاء اللاعبون فى التدريبات بشكل طبيعى ليؤكدوا جاهزيتهم للمشاركة فى المباراة بشكل سليم.