شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الزمالك تصل القاهرة فى السابعة مساءً بعد حسم التأهل الأفريقى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تصل بعثة فريق الزمالك مطار القاهرة قادمة من تونس فى السابعة مساءً بتوقيت القاهرة، عقب التأهل إلى نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا على حساب الترجى التونسى، وتصل البعثة على متن طائرة خاصة وفرها مرتضى منصور رئيس الزمالك منعا للإرهاق والإجهاد الذى يصيب اللاعبين فى ظل الارتباطات الكثيرة للأبيض خلال الفترة الأخيرة.

ونجح نادى الزمالك فى التأهل للدور نصف النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا بعد عبوره عقبة الترجى فى مباراة دور الـ 8 بنتيجة 3/2 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، ويقام ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا أحد أيام 1 أو 2 من شهر مايو المقبل، على أن تكون مباراة الإياب أحد أيام 8 أو 9 من الشهر ذاته، ومن المنتظر أن يواجه الزمالك الفائز من الرجاء المغربى ومازيمبى الكونغولى فى الدور قبل النهائى للبطولة.

من ناحية أخرى، كشف جهاز الزمالك أن طارق حامد لاعب وسط الفريق لن يغيب عن الفريق الأبيض فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، بعد حصوله على إنذار فى لقاء الترجى التونسى، فى إياب دورى أبطال أفريقيا.

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وأوضح جهاز الزمالك أن طارق حامد لن يغيب رغم حصوله على 3 إنذارات فى البطولات الأفريقية، بواقع إنذار فى السوبر الأفريقى أمام الترجى ثم إنذار فى لقاء الذهاب بدور الثمانية أمام الترجى ثم إنذار آخر فى لقاء الإياب، وأشار جهاز الزمالك إلى أن الإنذار الذى تحصل عليه اللاعب فى السوبر الأفريقى لا يتم احتسابه ضمن بطاقات اللاعب فى دورى الأبطال وسيتواجد بصورة طبيعية مع الفريق فى نصف النهائى الأفريقى.

ونجح نادى الزمالك فى خطف بطاقة التأهل لدور الأربعة لدورى أبطال أفريقيا لتكون المرة العاشرة فى تاريخه بعد الفوز بمجموع اللقائين على فريق الترجى التونسى بنتيجة 3 / 2، بعد الفوز فى استاد القاهرة 3 / 1، والهزيمة باستاد رادس بتونس 1 / 0.

وقرر مجلس إدارة الزمالك، صرف مكافآت مالية للاعبين بعدما نجح الفريق فى التأهل للدور قبل النهائى لبطولة دورى ابطال افريقيا بعد عبوره عقبة الترجى فى مباراة دور الـ 8 بنتيجة 3/2 فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة.