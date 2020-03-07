شكرا لقرائتكم خبر عن الجالية المصرية بجنوب أفريقيا تتسلم تذاكر مباراة الأهلي وصن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وزع الجهاز الإدارى للنادى الأهلى تذاكر مباراة الفريق أمام صن داونز اليوم على أفراد من الجالية المصرية بجنوب أفريقيا الذين طلبوا تذاكر لحضور اللقاء المرتقب، خاصة أن النادى حصل على ما يقرب من 100 تذكرة من مسئولى صن داونز، أسوة بما حدث فى لقاء الذهاب بالقاهرة السبت الماضى، والذى فاز فيه الأهلى بثنائية نظيفة.

ويلتقى الاهلى مع صن داونز فى الثالثة عصر اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة باستاد لوكاس موريبى فى إياب دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا.

ولم يوافق مسئولو صن داونز على حضور جمهور الأهلى بـ"جواز السفر" فى لقاء اليوم، وأتم الاتفاق خلال الاجتماع الفنى للمباراة أمس أن يحضر جمهور الأهلى بتذاكر سواء من خلال الشراء عبر منافذ البيع أو من الحصة التى تم تخصيصها للأهلي.

وحرص عدد من أفراد الجالية المصرية بجنوب أفريقيا على التواجد بمقر إقامة الأهلى بمدينة بريتوريا وحصلوا على تذاكر من الجهاز الإدارى للفريق، وينتظر مباراة اليوم الملايين ليس فقط من جماهير الأهلى وصن داونز لكن من جماهير الكرة الأفريقية والعربية، بعدما سبق وفاز صن داونز فى النسخة الماضية من البطولة وتحديداً فى ذهاب دور الثمانية على الأهلى بخماسية نظيفة فى بريتوريا وهى الهزيمة التى أطاحت بالأهلى من البطولة بعدما أكتفى بالفوز بهدف "يتيم" فى لقاء العودة ببرج العرب لذا يترقّب الكثيرون مباراة اليوم لتحديد الفريق المتأهل للدور نصف النهائى بالبطولة بعدما فاز الأهلى فى لقاء الذهاب بالقاهرة السبت الماضى بثنائية نظيفة.