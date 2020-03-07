شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يعود إلى القاهرة صباح الاثنين بعد مواجهة صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، برئاسة محمود الخطيب رئيس النادى، إلى القاهرة فجر الاثنين المقبل، وفقاً للترتيبات التى جرت فى الفترة الماضية، ويخوض الأهلى مواجهة صن داونز فى الثالثة عصر اليوم السبت على استاد لوكاس موريبي، فى إياب دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا، وكان الفريق قد حقق الفوز على صن داونز فى القاهرة بهدفين دون رد، ويبحث الفريق عن حسم تأهله من بريتوريا فى مواجهة اليوم.

ويواجه الأهلى فى الثالثة عصر اليوم، السبت، صن داونز الجنوب أفريقى المُلقب بـ"برازيل أفريقيا" باستاد لوكاس موريبى فى إياب دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا وهى المباراة التى ينتظرها الملايين ليس فقط من جماهير الأهلى وصن داونز لكن من جماهير الكرة الأفريقية والعربية بعدما سبق وفاز صن داونز فى النسخة الماضية من البطولة وتحديداً فى ذهاب دور الثمانية على الأهلى بخماسية نظيفة فى بريتوريا وهى الهزيمة التى أطاحت بالأهلى من البطولة بعدما أكتفى بالفوز بهدف "يتيم" فى لقاء العودة ببرج العرب لذا يترقّب الكثيرون مباراة اليوم لتحديد الفريق المتأهل للدور نصف النهائى بالبطولة بعدما فاز الأهلى فى لقاء الذهاب بالقاهرة السبت الماضى بثنائية نظيفة.

الأهلى استعد لمباراة اليوم جيداً فقد وصل مُبكراً إلى مدينة بريتوريا التى تستضيف المباراة حيث وصلت البعثة الحمراء صباح الاثنين الماضى وتدرب الفريق ما يقرب من خمسة مرات فى جنوب أفريقيا منها مرة على حديقة تبتعد أمتار قليلة عن فندق الإقامة ثم تدرب ثلاثة مرات على مجمع ملاعب جامعة بريتوريا قبل أن يختتم تدريباته عصر أمس، الجمعة، على ملعب المباراة، وكثف السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق من جلساته مع لاعبى الفريق طوال الفترة الماضية وشاهد برقتهم ملخص لأهم مباريات الفريق الجنوب أفريقى من أجل استكشاف نقاط القوة والضعف فى المنافس واستغلالها فى نقاط اليوم المرتقب.

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ورغم أن الأهلى كان يخوض مرانه فى الأيام الماضية على ملاعب مكشوفة إلا أنه كان حريص على إخفاء ملامح التشكيل وكذلك الأمور الفنية عن الجانب الجنوب أفريقى لاسيما وأن مسئولو صن داونز حاولوا أكثر من مرة معرفة أخبار البعثة الأهلاوية وموقف بعض اللاعبين المُصابين وكذلك خطة اللعب.