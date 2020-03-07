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الامارات | شرطة باراغواي ترفض فرض عقوبة بديلة على رونالدينيو

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أحمد طارق-دبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت شرطة باراغواي، أنها اعتقلت رسمياً مهاجم ومنتخب البرازيل السابق، رونالدينيو غاوتشو، لمحاولته دخول أراضي البلاد بجواز سفر مزيف، بعد التحقيق معه.

وقال رئيس وحدة التحقيقات في شرطة باراغواي، غيلبرتو فليتاس: "رونالدينيو وشقيقه تم التحفظ عليهما بعد ساعات فقط من رفض القاضي الموافقة على اقتراح بفرض عقوبة بديلة على اللاعب المعتزل، بعد اعترافه بالذنب".

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وأضاف: "تم تنفيذ أمر الاعتقال".

وقال محامي الأخوين، أدولفو مارين: "لا نعرف تحت أي سلطة تم الاعتقال".

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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