الامارات | شرطة باراغواي ترفض فرض عقوبة بديلة على رونالدينيو

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة باراغواي ترفض فرض عقوبة بديلة على رونالدينيو والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت شرطة باراغواي، أنها اعتقلت رسمياً مهاجم برشلونة ومنتخب البرازيل السابق، رونالدينيو غاوتشو، لمحاولته دخول أراضي البلاد بجواز سفر مزيف، بعد التحقيق معه.

وقال رئيس وحدة التحقيقات في شرطة باراغواي، غيلبرتو فليتاس: "رونالدينيو وشقيقه تم التحفظ عليهما بعد ساعات فقط من رفض القاضي الموافقة على اقتراح بفرض عقوبة بديلة على اللاعب المعتزل، بعد اعترافه بالذنب".

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وأضاف: "تم تنفيذ أمر الاعتقال".

وقال محامي الأخوين، أدولفو مارين: "لا نعرف تحت أي سلطة تم الاعتقال".