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عرض جيد من ريال مدريد لضم دي خيا 

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عرض جيد من لضم دي خيا  والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020

اشارت صحيفة الدايلي مايل البريطانية الى ان حارس مرمى نادي ​مانشستر يونايتد​ الاسباني ​ديفيد دي خيا​ قد يحصل اخيراً على فرصة اللعب بقميص نادي ​ريال مدريد​ بعد خمس اعوام من محاولة الحصول على خدماته.

 واضافت الصيحفة ان الحارس الاسباني الذي اصبح قريباً من الخروج من الاولد ترافورد بعد الاخطاء المتكررة التي يقوم بها وبقاء موسم واحد في عقده، حصل على عرض من الريال مقابل 70 مليون باوند، زوهو عرض اولي من النادي الملكي من اجل اختبار رغبة اليونايتد بالتخلي عن الحارس الاسباني، حيث يتوقع حصوله على عقد طويل الامد من النادي الملكي.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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