يوفنتوس يسعى الى اغراء زيدان لنقله الى الكالتشو

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020 كشفت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية عن توجه لنادي ​يوفنتوس​ لضم المدير الفني الفرنسي لنادي ​ريال مدريد​ ​زين الدين زيدان​ خلال الفترة القادمة، حيث اعتبرت الصحيفة الكتالونية ان زيدان سيكون على راس اولويات الفريق الايطالية.

ولفتت الصحيفة الى ان اليوفي سيفكر باغراء المدرب الفرنسي من خلال نقله الى اليوفنتوس ارينا بتقديم عرض براتب قد يصل الى 8 مليون يورو في الموسم، بهدف الحصول على خدماته، وهو الذي يحتل مع الريال حالياً صدارة ترتيب الدوري الاسباني بفارق نقطة واحدة عن ​برشلونة​ بعد فوزه في الكلاسيكو الاخير.

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