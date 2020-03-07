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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر باريس سان جيرمان يقرر التخلي عن نيمار والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 7 مارس 2020
ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن إدارة باريس سان جيرمان الفرنسي مستعدة لمناقشة العروض المقدمة لضم البرازيلي نيمار تجنباً لرحيله عن الفريق في الميركاتو الصيفي المقبل.
ولفتت الصحيفة إلى ان نادي حديقة الامراء تتجه للموافقة على بيع نيمار إلى برشلونة، بسبب رغبة اللاعب في العودة لناديه القدمي في وقت تركز على تجديد عقد كيليان مبابي أولاً.
واضافت الصحيفة انه من المقرر أن تبدأ المفاوضات الرسمية بين الناديين بعد نهاية الموسم الحالي، حيث يرغب النادي الكتالوني في عرض أنطوان غريزمان ضمن الصفقة. وتحاول إدارة سان جيرمان تجديد عقد مبابي لفترة أطول، خاصة أن عقده الحالي ينتهي صيف 2022.
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