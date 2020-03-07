شكرا لقرائتكم صن داونز ضد الأهلي .. الجالية المصرية بجنوب أفريقيا تتسلم تذاكر المباراة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قام الجهاز الإداري للنادي الأهلي بتوزيع تذاكر حضور مباراة الفريق أمام صن داونز اليوم على أفراد من الجالية المصرية بجنوب أفريقيا الذين طلبوا تذاكر لحضور اللقاء المرتقب، خاصة أن النادي حصل على ما يقرب من 100 تذكرة من مسئولو صن داونز إسوة بما حدث في لقاء الذهاب بالقاهرة السبت الماضي والذي فاز فيه الاهلي بثنائية نظيفة.

ويلتقي الأهلي مع صن داونز في الثالثة من عصر اليوم،السبت، بتوقيت القاهرة بإستاد لوكاس موريبي في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.

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ولم يوافق مسئولو صن داونز على حضور جمهور الاهلي بـ"جواز السفر" في لقاء اليوم واتم الإتفاق خلال الإجتماع الفني للمباراة أمس أن يحضر جمهور الاهلي بتذاكر سواء من خلال الشراء عبر منافذ البيع أو من الحصة التى تم تخصيصها للأهلي.

وحرص عدد من أفراد الجالية المصرية بجنوب أفريقيا على التواجد بمقر إقامة الاهلي بمدينة بريتوريا وحصلوا على تذاكر من الجهاز الإداري للفريق، وينتظر مباراة اليوم الملايين ليس فقط من جماهير الأهلي وصن داونز لكن من جماهير الكرة الإفريقية والعربية بعدما سبق وفاز صن داونز في النسخة الماضية من البطولة وتحديداً في ذهاب دور الثمانية على الأهلي بخماسية نظيفة في بريتوريا وهي الهزيمة التي أطاحت بالأهلي من البطولة بعدما أكتفي بالفوز بهدف "يتيم" في لقاء العودة ببرج العرب لذا يترقّب الكثيرون مباراة اليوم لتحديد الفريق المتأهل للدور نصف النهائي بالبطولة بعدما فاز الأهلي في لقاء الذهاب بالقاهرة السبت الماضي بثنائية نظيفة.