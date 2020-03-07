شكرا لقرائتكم شاهد.. هدوء في فندق الأهلي قبل مواجهة الحسم أمام صن داونز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل سادت حالة من التركيز والهدوء التام في مقر إقامته النادي الأهلي بمدينة بريتوريا قبل ساعات من مواجهة صن داونز في الثالثة من عصر اليوم السبت بتوقيت القاهرة وهو نفس توقيت جنوب أفريقيا في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتناول اللاعبون وجبة الإفطار ثم خلدوا للراحة في غرفهم استعدادا لاستكمال برنامج اليوم قبل اللقاء المرتقب الذي سيقام علي ملعب لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا.

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يدخل الأهلي في الثالثة من عصر اليوم،السبت، بتوقيت القاهرة مباراة قوية وهامة عندما يحل ضيفاً على صن داونز الجنوب أفريقي المُلقب بـ"برازيل أفريقيا" بإستاد لوكاس موريبي في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا وهي المباراة التي ينتظرها الملايين ليس فقط من جماهير الأهلي وصن داونز لكن من جماهير الكرة الإفريقية والعربية بعدما سبق وفاز صن داونز في النسخة الماضية من البطولة وتحديداً في ذهاب دور الثمانية على الأهلي بخماسية نظيفة في بريتوريا وهي الهزيمة التي أطاحت بالأهلي من البطولة بعدما أكتفي بالفوز بهدف "يتيم" في لقاء العودة ببرج العرب لذا يترقّب الكثيرون مباراة اليوم لتحديد الفريق المتأهل للدور نصف النهائي بالبطولة بعدما فاز الأهلي في لقاء الذهاب بالقاهرة السبت الماضي بثنائية نظيفة.

وينتظر مباراة اليوم الملايين ليس فقط من جماهير الأهلي وصن داونز لكن من جماهير الكرة الإفريقية والعربية بعدما سبق وفاز صن داونز في النسخة الماضية من البطولة وتحديداً في ذهاب دور الثمانية على الأهلي بخماسية نظيفة في بريتوريا وهي الهزيمة التي أطاحت بالأهلي من البطولة بعدما أكتفي بالفوز بهدف "يتيم" في لقاء العودة ببرج العرب لذا يترقّب الكثيرون مباراة اليوم لتحديد الفريق المتأهل للدور نصف النهائي بالبطولة بعدما فاز الأهلي في لقاء الذهاب بالقاهرة السبت الماضي بثنائية نظيفة.