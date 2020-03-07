شكرا لقرائتكم التشكيل المتوقع .. فايلر يؤمن خط وسط الأهلي بثلاثي مفاجأة أمام صن داونز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل صن داونز ضد الأهلي

يبحث السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي تأمين خط الوسط في مباراة صن داونز اليوم ،السبت، في بطولة دوري أبطال أفريقيا حيث يُفكر في الدفع بالثلاثي محمود متولي وأليو ديانج وعمرو السولية في خط الوسط ويرغب المدير الفني في تأمين منطقة وسط الملعب بشكل قوي أمام هجوم صن داونز السريع.



موعد مباراة صن داونز ضد الأهلي

تقام مباراة صن داونز ضد الأهلي ،في تمام الساعة الثالثة، عصر اليوم،السبت، بتوقيت القاهرة على ستاد لوكاس موريبي في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا ،لحسم صاحب هوية الصعود إلى نصف نهائي البطولة، علما بأن مباراة الذهاب ،انتهت لمصلحة الفريق الأحمر بهدفين دون رد أحرزهما علي معلول في المباراة التي جمعتهما على ستاد القاهرة الدولي مساء يوم السبت الماضي.

صن داونز ضد الأهلي

ومن المتوقع أن يخوض الأهلي المباراة بتشكيل مكون من:

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محمد الشناوي فى حراسة المرمي.

ياسر إبراهيم ، رامي ربيعة ، أحمد فتحي ، على معلول في خط الدفاع

عمرو السولية ، أليو ديانج ، محمود متولي في خط الوسط

حسين الشحات ، جيرالدو أو "قفشة"، وأجاي في خط الهجوم

صن داونز ضد الأهلي

ويترقب مباراة اليوم الملايين ليس فقط من جماهير الأهلي وصن داونز لكن من جماهير الكرة الإفريقية والعربية بعدما سبق وفاز صن داونز في النسخة الماضية من البطولة وتحديداً في ذهاب دور الثمانية على الأهلي بخماسية نظيفة في بريتوريا وهي الهزيمة التي أطاحت بالأهلي من البطولة بعدما أكتفي بالفوز بهدف "يتيم" في لقاء العودة ببرج العرب لذا يترقّب الكثيرون مباراة اليوم لتحديد الفريق المتأهل للدور نصف النهائي بالبطولة بعدما فاز الأهلي في لقاء الذهاب بالقاهرة السبت الماضي بثنائية نظيفة.