شكرا لقرائتكم الترجي ضد الزمالك .. بعثة الزمالك تصل القاهرة فى السابعة مساء اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تصل بعثة فريق الزمالك مطار القاهرة قادمة من تونس، فى تمام السابعة مساء بتوقيت القاهرة عقب التأهل إلى نصف نهائى دورى أبطال افريقيا على حساب الترجى التونسى، ومن المقرر أن يكون فى استقبال البعثة وفد من مجلس ادارة النادى الابيض تقديرا لمجهود اللاعبين ودورهم فى التأهل واسعاد الجماهير.

ونجح نادي الزمالك في التأهل للدور قبل النهائي لبطولة دوري ابطال افريقيا بعد عبوره عقبة الترجي في مباراة دور الـ 8 بنتيجة 3/2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، ويقام ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا أحد أيام 1 أو 2 من شهر مايو المقبل، على أن تكون مباراة الإياب أحد أيام 8 أو 9 من الشهر ذاته ومن المنتظر ـن يواجه الزمالك الفائز من الرجاء المغربي ومازيمبي الكونغولي في الدور قبل النهائي للبطولة.

كشف جهاز الزمالك إن طارق حامد لاعب وسط الفريق لن يغيب عن الفريق الأبيض فى ذهاب نصف نهائى دورى أبطال إفريقيا، بعد حصوله على إنذار فى لقاء الترجى التونسى، فى إياب دورى أبطال إفريقيا.

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وأوضح جهاز الزمالك إن طارق حامد لن يغيب رغم حصوله على 3 إنذارات فى البطولات الأفريقية بواقع إنذار فى السوبر الإفريقى أمام الترجى ثم إنذار فى لقاء الذهاب بدور الثمانية أمام الترجى ثم إنذار آخر فى لقاء الإياب حيث أشار جهاز الزمالك إلى إن الإنذار الذى تحصل عليه اللاعب فى السوبر الإفريقى لا يتم احتسابه ضمن بطاقات اللاعب فى دورى الأبطال وسيتواجد بصورة طبيعية مع الفريق فى نصف النهائى الأفريقى.

ونجح نادي الزمالك في خطف بطاقة التأهل لدور الأربعة لدوري أبطال أفريقيا لتكون المرة العاشرة في تاريخه بعد الفوز بمجموع اللقائين على فريق الترجي التونسي بنتيجة 3 / 2 ، بعد الفوز في استاد القاهرة 3 / 1 ، و الهزيمة بإستاد رادس بتونس 1 / 0.

وقرر مجلس إدارة الزمالك، صرف مكافآت مالية للاعبين بعدما نجح الفريق في التأهل للدور قبل النهائي لبطولة دوري ابطال افريقيا بعد عبوره عقبة الترجي في مباراة دور الـ 8 بنتيجة 3/2 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.