شكرا لقرائتكم الأهلي يؤكد جاهزية محمد الشناوى لمواجهة صن داونز ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وقال الجهاز الطبي أن البعض يحاول "تضخيم" الأمور قبل المباراة بساعات لكن الجميع في بعثة الاهلي بجنوب أفريقيا لا ينصت لهذه الأمور تماماً ولا يلتفت لها ولا يشغله سوى التركيز في المباراة من أجل تحقيق نتيجة جيدة والتأهل لنصف نهائي البطولة.
ويدخل الأهلي في الثالثة من عصر اليوم،السبت، بتوقيت القاهرة مباراة قوية وهامة عندما يحل ضيفاً على صن داونز الجنوب أفريقي المُلقب بـ"برازيل أفريقيا" بإستاد لوكاس موريبي في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا وهي المباراة التي ينتظرها الملايين ليس فقط من جماهير الأهلي وصن داونز لكن من جماهير الكرة الإفريقية والعربية بعدما سبق وفاز صن داونز في النسخة الماضية من البطولة وتحديداً في ذهاب دور الثمانية على الأهلي بخماسية نظيفة في بريتوريا وهي الهزيمة التي أطاحت بالأهلي من البطولة بعدما أكتفي بالفوز بهدف "يتيم" في لقاء العودة ببرج العرب لذا يترقّب الكثيرون مباراة اليوم لتحديد الفريق المتأهل للدور نصف النهائي بالبطولة بعدما فاز الأهلي في لقاء الذهاب بالقاهرة السبت الماضي بثنائية نظيفة
وينتظر مباراة اليوم الملايين ليس فقط من جماهير الأهلي وصن داونز لكن من جماهير الكرة الإفريقية والعربية بعدما سبق وفاز صن داونز في النسخة الماضية من البطولة وتحديداً في ذهاب دور الثمانية على الأهلي بخماسية نظيفة في بريتوريا وهي الهزيمة التي أطاحت بالأهلي من البطولة بعدما أكتفي بالفوز بهدف "يتيم" في لقاء العودة ببرج العرب لذا يترقّب الكثيرون مباراة اليوم لتحديد الفريق المتأهل للدور نصف النهائي بالبطولة بعدما فاز الأهلي في لقاء الذهاب بالقاهرة السبت الماضي بثنائية نظيفة.
كانت هذه تفاصيل خبر الأهلي يؤكد جاهزية محمد الشناوى لمواجهة صن داونز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.