صن داونز ضد الأهلي .. عبد الحفيظ: خبرات لاعبينا قادرة على حسم التأهل

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جدة - عمرو شويل
صن داونز ضد الأهلي
موعد مباراة صن داونز ضد الأهلي
تقام مباراة صن داونز ضد الأهلي،في تمام الساعة الثالثة، عصر اليوم،السبت، بتوقيت القاهرة على ستاد لوكاس موريبي في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا ،لحسم صاحب هوية الصعود إلى نصف نهائي البطولة، علما بأن مباراة الذهاب انتهت لمصلحة الفريق الأحمر بهدفين دون رد أحرزهما علي معلول في المباراة التي جمعتهما على ستاد القاهرة الدولي مساء يوم السبت الماضي.
صن داونز ضد الأهلي
وقال عبد الحفيظ في تصريحات للموقع الرسمي بالنادي الأهلي إن الفريق استفاد جيداً من السفر مُبكراً إلى جنوب أفريقيا من خلال التأقلم على الأجواء في مدينة بريتوريا وهو ما سيُساهم أيضاً في تقديم مباراة جيدة من جانب لاعبو الأهلي الذين يمتلكون قدرات فنية عالية وخبرات طويلة تؤهلهم للتعامل الجيد مع مثل هذه المباريات القوية ومن ثم تحقيق الهدف المنشود.
صن داونز ضد الأهلي
وأضاف مدير الكرة بالأهلي أنه يتمنّى خروج المباراة بشكل جيد على جميع الأصعدة الفنية والتنظيمية والتحكيمية لأنها تقام بين فريقين كبار وكلاهما مُرشح لحصد اللقب الأفريقي لذا من الضروري أن تتحقق العدالة التحكيمية في لقاء اليوم، ويخوض الأهلي مواجهة صن داونز في الثالثة عصر اليوم السبت على استاد لوكاس موريبي، فى إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا.
صن داونز ضد الأهلي
ويترقب عشاق الساحرة المستديرة، مصير المواجهة المرتقبة التي ستجمع بين صن داونز والأهلي، وتحديدًا جماهير القلعة الحمراء الباحثة عن الثأر في الفريق الجنوب إفريقي الملقب" برازيل أفريقيا"، بعدما فاز النسخة الماضية من البطولة في ذهاب دور الثمانية على الأحمر بخماسية نظيفة في بريتوريا وهي الهزيمة التي أطاحت ببطل مصر بعدما أكتفي بالفوز بهدف "يتيم" في لقاء العودة ببرج العرب.
صن داونز ضد الأهلي
ويولي الأهلي اهتمامًا كبيرا بمواجهة صن دوانز فى دوري أبطال أفريقيا، كونها تعد المباراة الأهم في مسيرة الفريق هذا الموسم، حيث إن عبور تلك العقبة ستجعل الفريق يقطع شوطًا كبيرًا نحو استعادة لقب البطولة الإفريقية التي يسعى المارد الأحمر للتتويج بها هذا الموسم بعد إخفاقه في استعادته في نهائيين خاضهم فى الثلاث نسخ الأخيرة.
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