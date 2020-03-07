صفحة الأهلى لـ "اللاعبين .. "جمهورنا هو السند دائما...فحاربوا من أجله"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجهت صفحة النادى الأهلى عبر تويتر رسالة للاعبين قبل ساعات من المباراة الحاسمة أمام صن دوانز بطل جنوب أفريقيا ، قائلة : "جمهورنا هو السند دائما... فحاربوا من أجله" ، يدخل فريق الأهلي في الثالثة من عصر اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة مباراة قوية وهامة عندما يحل ضيفاً على صن داونز الجنوب أفريقي المُلقب بـ"برازيل أفريقيا" بإستاد لوكاس موريبي في إياب دور الثمانية بدوري أبطال أفريقيا وهي المباراة التي ينتظرها الملايين ليس فقط من جماهير الأهلي وصن داونز لكن من جماهير الكرة الإفريقية والعربية بعدما سبق وفاز صن داونز في النسخة الماضية من البطولة وتحديداً في ذهاب دور الثمانية على الأهلي بخماسية نظيفة في بريتوريا وهي الهزيمة التي أطاحت بالأهلي من البطولة بعدما أكتفي بالفوز بهدف "يتيم" في لقاء العودة ببرج العرب لذا يترقّب الكثيرون مباراة اليوم لتحديد الفريق المتأهل للدور نصف النهائي بالبطولة بعدما فاز الأهلي في لقاء الذهاب بالقاهرة السبت الماضي بثنائية نظيفة.

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