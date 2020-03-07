شكرا لقرائتكم خبر عن يوم المباراة.. الأهلى قبل معركة صن داونز: جمهورنا هو السند فحاربوا من أجله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حفز النادى الأهلى، عبر حسابه على تويتر، لاعبو الفريق وحثهم على الفوز فى موقعة صن داونز الجنوب إفريقى، فى المباراة المقرر لعبها فى الثالثة عصر اليوم، بتوقيت القاهرة، فى جنوب القارة، ضمن لقاءات إياب دور الثمانية لبطولة دورى أبطال إفريقيا.

وكتب الحساب الرسمى للقلعة الحمراء: "يوم المباراة.. جمهورنا هو السند دائما.. فحاربوا من أجله".

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الأهلى

ويدخل الأهلى فى الثالثة عصر اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة مباراة قوية ومهمة عندما يحل ضيفاً على صن داونز الجنوب أفريقى المُلقب بـ"برازيل أفريقيا" باستاد لوكاس موريبى فى إياب دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا، وهى المباراة التى ينتظرها الملايين ليس فقط من جماهير الأهلى وصن داونز لكن من جماهير الكرة الأفريقية والعربية بعدما سبق وفاز صن داونز فى النسخة الماضية من البطولة وتحديداً فى ذهاب دور الثمانية على الأهلى بخماسية نظيفة فى بريتوريا وهى الهزيمة التى أطاحت بالأهلى من البطولة بعدما أكتفى بالفوز بهدف "يتيم" فى لقاء العودة ببرج العرب لذا يترقّب الكثيرون مباراة اليوم لتحديد الفريق المتأهل للدور نصف النهائى بالبطولة بعدما فاز الأهلى فى لقاء الذهاب بالقاهرة السبت الماضى بثنائية نظيفة

وينتظر مباراة اليوم الملايين ليس فقط من جماهير الأهلى وصن داونز، لكن من جماهير الكرة الإفريقية والعربية بعدما سبق وفاز صن داونز فى النسخة الماضية من البطولة وتحديداً فى ذهاب دور الثمانية على الأهلى بخماسية نظيفة فى بريتوريا وهى الهزيمة التى أطاحت بالأهلى من البطولة بعدما اكتفى بالفوز بهدف "يتيم" فى لقاء العودة ببرج العرب، لذا يترقّب الكثيرون مباراة اليوم لتحديد الفريق المتأهل للدور نصف النهائى بالبطولة بعدما فاز الأهلى فى لقاء الذهاب بالقاهرة السبت الماضى بثنائية نظيفة.