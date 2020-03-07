شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلي أمام صن داونز.. 3 لاعبين بالوسط وأجايى يقود الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدرس السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، تأمين خط الوسط فى مباراة صن داونز اليوم، السبت، فى بطولة دورى أبطال أفريقيا، ويُفكر المدير الفنى للأهلى بجدية فى الدفع بالثلاثى محمود متولى وأليو ديانج وعمرو السولية فى خط الوسط لتأمين منطقة وسط الملعب بشكل قوى أمام هجوم صن داونز السريع.

ويبدو التشكيل المتوقع للأهلى أمام صن داونز مكوّنا من: محمد الشناوى، ياسر إبراهيم، رامى ربيعة، أحمد فتحى، على معلول، عمرو السولية، ديانج، محمود متولى، حسين الشحات، جيرالدو "قفشة" وأجايى.

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ويدخل الأهلي فى الثالثة عصر اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة، مباراة قوية ومهمة عندما يحل ضيفاً على صن داونز الجنوب أفريقى المُلقب بـ"برازيل أفريقيا" باستاد لوكاس موريبى فى إياب دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا وهى المباراة التى ينتظرها الملايين ليس فقط من جماهير الأهلى وصن داونز لكن من جماهير الكرة الإفريقية والعربية بعدما سبق وفاز صن داونز فى النسخة الماضية من البطولة وتحديداً فى ذهاب دور الثمانية على الأهلى بخماسية نظيفة فى بريتوريا وهى الهزيمة التى أطاحت بالأهلى من البطولة بعدما أكتفى بالفوز بهدف "يتيم" فى لقاء العودة ببرج العرب لذا يترقّب الكثيرون مباراة اليوم لتحديد الفريق المتأهل للدور نصف النهائى بالبطولة بعدما فاز الأهلى فى لقاء الذهاب بالقاهرة السبت الماضى بثنائية نظيفة

وينتظر مباراة اليوم الملايين ليس فقط من جماهير الأهلى وصن داونز لكن من جماهير الكرة الإفريقية والعربية بعدما سبق وفاز صن داونز فى النسخة الماضية من البطولة وتحديداً فى ذهاب دور الثمانية على الأهلى بخماسية نظيفة فى بريتوريا وهى الهزيمة التى أطاحت بالأهلى من البطولة بعدما أكتفى بالفوز بهدف "يتيم" فى لقاء العودة ببرج العرب لذا يترقّب الكثيرون مباراة اليوم لتحديد الفريق المتأهل للدور نصف النهائى بالبطولة بعدما فاز الأهلى فى لقاء الذهاب بالقاهرة السبت الماضى بثنائية نظيفة.