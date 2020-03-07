شكرا لقرائتكم خبر عن أدهم السلحدار يكشف صعوبات الإسماعيلى أمام الجونة والرجاء المغربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أدهم السلحدار، المدرب العام للإسماعيلى، أن مواجهة الجونة صعبة للغاية، فى ظل القدرات الفنية التى يتمتع بها لاعبو الفريق المنافس، مشيراً إلى أن الأخير حقق نتائج جيدة خلال الفترة الأخيرة قبل التوقف، ويستضيف الإسماعيلى الجونة مساء الاثنين ضمن منافسات الجولة الــ18 لبطولة الدورى العام.

وقال السلحدار، "ثانى الأسباب التى تزيد من صعوبة اللقاء تواجد جهاز فنى مميز بقيادة بيدرو الذى سبق له تولى تدريب الإسماعيلى من قبل، نتطلع لتكرار البداية المميزة للفريق بالدور الأول للمسابقة من أجل تحسين الترتيب، استفدنا جيدا من فترة التوقف فى إصلاح الأخطاء”.

وأضاف مدرب الإسماعيلى، "لا يشغلنا إقامة اللقاء مع الرجاء بنصف نهائى البطولة العربية بحضور جماهيرى من عدمه، لدينا هدف أمامنا سنقاتل عليه هو التأهل للنهائى والسعى نحو التتويج بلقب البطولة”.

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حالة من الاستنفار فرضت نفسها على أروقة النادى الإسماعيلى عقب إعلان الاتحاد المغربى منع الجماهير من حضور المباريات فى مختلف المسابقات بسبب تفشى فيروس كورونا، هذا بخلاف صدور أنباء بحسب تقارير إعلامية مغربية بأن المباراة مهدد بالتأجيل بسبب خلاف بين الاتحاد المغربى والاتحاد العربى، حول إقامة المباراة بحضور جماهير من عدمه.

ومن المقرر أن تلعب مباراة الرجاء والإسماعيلى فى المغرب يوم 15 من شهر مارس الجارى، فى إياب نصف نهائى البطولة العربية، ونجح الإسماعيلى فى التفوق على الرجاء بمباراة الذهاب بهدف نظيف أحرزه التونسى فخر الدين بن يوسف.

وتسعى إدارة النادى الإسماعيلى للتعرف على الإجراءات الوقائية قبل سفر البعثة للمغرب حفاظاً على سلامة كل أفرادها خوفاً من المرض المرعب، وعلى الجانب الأخر أبدى الجهاز الفنى للدراويش إرتياحه لغياب جمهور الرجاء عن المباراة للتخلص من الضغوط التى كان سيفرضها على اللاعبين فى أرض الملعب، مطالباً لاعبو الاسماعيلى بإستغلال الفرصة والعودة بتذكرة التأهل للمباراة النهائية لكأس العرب.