سوبر كورة.. 7 عوامل تمنح فايلر فرصة ذهبية لاصطياد "برازيل أفريقيا"

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينتظر عشاق الساحرة المستديرة، مصير المواجهة المرتقبة التى ستجمع صن داونز والأهلي، اليوم، باستاد لوكاس موريبى فى إياب دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا، وتحديدًا جماهير القلعة الحمراء الباحثة عن الثأر فى الفريق الجنوب أفريقى الملقب" برازيل أفريقيا"، بعدما فاز النسخة الماضية من البطولة فى ذهاب دور الثمانية على الأحمر بخماسية نظيفة فى بريتوريا وهى الهزيمة التى أطاحت ببطل مصر بعدما أكتفى بالفوز بهدف "يتيم" فى لقاء العودة ببرج العرب.

وتقام مباراة صن داونز ضد الأهلي فى الثالثة عصر اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة، فى إياب دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا لحسم صاحب هوية الصعود إلى نصف نهائى البطولة، علما بأن مباراة الذهاب انتهت لمصلحة الفريق الأحمر بهدفين دون رد أحرزهما على معلول فى المباراة التى جمعتهما على استاد القاهرة الدولى مساء يوم السبت الماضي.

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ويولى السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، اهتمامًا كبيرًا بمواجهة صن دوانز فى دورى أبطال أفريقيا، كونها المباراة الأهم فى مسيرة الفريق هذا الموسم، حيث إن عبور تلك العقبة ستجعل الفريق يقطع شوطًا كبيرًا نحو استعادة لقب البطولة الأفريقية التى يسعى المارد الأحمر للتتويج بها هذا الموسم بعد إخفاقه فى استعادته فى نهائيين خاضهما فى الثلاث نسخ الأخيرة.

ورغم أن الأهلى يمتلك الحظ الأوفر الخروج بالشباك نظيفة من موقعة الذهاب بعد الفوز بثنائية على معلول، إلا أن هاجس خماسية النسخة الماضية بمثابة "كابوس" يطارد جماهير الفريق الأحمر، ومن هنا كان فايلر حريصًا خلال الفترة الأخيرة على توفير كل الأجواء وتحقيق الاستقرار الفنى والبدنى والنفسى للاعبيه بحثًا عن حصد بطاقة العبور إلى نصف نهائى البطولة.

ويكفى الأهلى تحقيق الفوز بأى نتيجة أو الخروج بالتعادل أو الخسارة بفارق هدف لكى يتأهل إلى الدور القادم للبطولة.