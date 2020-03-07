شكرا لقرائتكم خبر عن قصة صور.. وليد سليمان يحمل طموحات الأهلاوية في الأدغال الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعلق الجماهير الأهلاوية، الكثير من الطموحات على وليد سليمان، صانع ألعاب القلعة الحمراء المخضرم، في اللقاء المرتقب للنادي الأهلي والذي يجمعه في الثالثة عصر اليوم السبت، بفريق صن داونز الجنوب أفريقي في إياب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أفريقيا.

وكان النادي الأهلي قد فاز في مباراة الذهاب بالقاهرة بنتيجة 2/0، حيث سجل علي معلول ظهير أيسر الأهلي هدفي الفوز للفريق الأحمر، وهو ما يعني أن الأهلي يكفيه التعادل بأي نتيجة للتأهل إلى نصف النهائي في الموقعة المرتقبة خارج الديار.

ونظراً لأن المباراة لن تكون سهلة في مواجهة بطل أفريقيا وبعد عام واحد فقط من هزيمة الأهلي على نفس الملعب بخماسية نظيفة، تلقاها الفريق الأحمر في ربع نهائي البطولة الماضية، فالأهلي سيكون بحاجة إلى اللاعبين أصحاب الخبرات الكبيرة في المواجهات الأفريقية لتوجيه زملائهم داخل الملعب وبث روح الفانلة الحمراء بين اللاعبين.

وليد سليمان يحمل راية الفريق الأحمر في تلك المواجهات الصعبة، حيث يمتلك صاحب الـ 35 عاماً، سجلاً مشرفاً من المشاركات مع النادي الأهلي تؤهله لقيادة الفريق الأحمر للتأهل إلى نصف النهائي من جنوب أفريقيا، واستكمال رحلة البحث عن الأميرة التاسعة الغائبة منذ سبع سنوات عن القلعة الحمراء حيث التتويج الأخير في 2013.

ورغم أن مشاركات وليد سليمان لم تكون كثيرة مع الأهلي منذ انطلاق الموسم الجاري إلا أنه استطاع خلال الدقائق المعدودة التي شارك فيها على مدار 23 لقاء، أن يسجل 9 أهداف كامله بواقع 6 أهداف في الدوري العام و3 أخرين في دوري أبطال أفريقيا خلال 7 مشاركات.



الحاوي



حاوي الاهلي



حاوي الفريق الأحمر

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حاوي القلعة الحمراء



حاوي النادي الاهلي



نجم القلعة الحمراء



وليد خلال احتفاله بأحد الأهداف



وليد سليمان



وليد في التدريبات



وليد يستعرض مهاراته