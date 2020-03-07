شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يؤكد جاهزية الشناوى للمشاركة أمام صن داونز اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الجهاز الطبي للاهلي أن محمد الشناوى، حارس مرمى الفريق، جاهز تماماً لمباراة صن داونز الجنوب أفريقى اليوم، موضحاً أنه لا يعانى من أى إصابات تحول دون مشاركته فى هذه المباراة القوية.

وشدد الجهاز الطبى على أن ما تناولته بعض وسائل الإعلام بشأن عدم جاهزية الشناوى للمباراة غير صحيح، فهو لا يُعانى من أى إصابات باستثناء دور برد بسيط تماماً لم يؤثر عليه فى التدريبات أو التركيز.

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وأوضح الجهاز الطبى للأهلى أن البعض يحاول "تضخيم" الأمور قبل المباراة بساعات، لكن الجميع فى بعثة الأهلى بجنوب أفريقيا لا ينصت لهذه الأمور تماماً ولا يلتفت لها ولا يشغله سوى التركيز فى المباراة من أجل تحقيق نتيجة جيدة والتأهل لنصف نهائى البطولة.

ويدخل الأهلى فى الثالثة عصر اليوم، السبت، بتوقيت القاهرة مباراة قوية ومهمة عندما يحل ضيفاً على صن داونز الجنوب أفريقى المُلقب بـ"برازيل أفريقيا" باستاد لوكاس موريبى فى إياب دور الثمانية بدورى أبطال أفريقيا، وهى المباراة التى ينتظرها الملايين ليس فقط من جماهير الأهلى وصن داونز لكن من جماهير الكرة الأفريقية والعربية بعدما سبق وفاز صن داونز فى النسخة الماضية من البطولة وتحديداً فى ذهاب دور الثمانية على الأهلى بخماسية نظيفة فى بريتوريا وهى الهزيمة التى أطاحت بالأهلى من البطولة بعدما أكتفى بالفوز بهدف "يتيم" فى لقاء العودة ببرج العرب لذا يترقّب الكثيرون مباراة اليوم لتحديد الفريق المتأهل للدور نصف النهائى بالبطولة بعدما فاز الأهلى فى لقاء الذهاب بالقاهرة السبت الماضى بثنائية نظيفة

وينتظر مباراة اليوم الملايين ليس فقط من جماهير الأهلى وصن داونز، لكن من جماهير الكرة الإفريقية والعربية بعدما سبق وفاز صن داونز فى النسخة الماضية من البطولة وتحديداً فى ذهاب دور الثمانية على الأهلى بخماسية نظيفة فى بريتوريا وهى الهزيمة التى أطاحت بالأهلى من البطولة بعدما اكتفى بالفوز بهدف "يتيم" فى لقاء العودة ببرج العرب، لذا يترقّب الكثيرون مباراة اليوم لتحديد الفريق المتأهل للدور نصف النهائى بالبطولة بعدما فاز الأهلى فى لقاء الذهاب بالقاهرة السبت الماضى بثنائية نظيفة.