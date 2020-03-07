ناصر عباس : شجاعة وشخصية مصطفي غربال تحسم لقاء الترجي والزمالك

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الترجى التونسى * الزمالك المسابقة: إياب دور الثمانية ببطولة دورى أبطال إفريقيا الملعب : استاد رادس نتيجة المباراة: هدف مقابل لا شىء لصالح الترجى التونسي حكم المباراة: مصطفى غربال ( الجزائر ) المساعد الأول : عبد الحق اتشالي المساعد الثانى : مصطفى مقران الحكم الرابع : لحلو بن إبراهيم ميزان التقييم لطاقم الحكام : Advertisements حكم المباراة : مصطفى غربال القرارات الفنية والسيطرة على المباراة: قرارات تحكيمية جيدة فى مباراة ذات درجة صعوبة عالية نتيجة عوامل الضغط الجماهيرى ونتيجة لقاء الذهاب، تمكن الحكم من السيطرة على أحداثها بفضل الشخصية التحكيمية والقرارات الفنية الصحيحة، وكانت الدقيقة 3 من الشوط الأول اختبار حقيقى للحكم عندما احتسب الحكم غربال ركلة جزاء صحيحة لصالح الترجي نتيجة مخالفة لمس الكرة باليد من مدافع الزمالك محمود علاء المخالفة موجودة نتيجة وضع اليد الغير طبيعى من لاعب الزمالك وقرار صحيح من الحكم، عنصر اللياقة البدنية والتمركز: قدم الحكم نموذجا جيدا فى اللياقة البدنية، وتحرك فى كل أرجاء ميدان اللعب باستخدام أسلوب الجرى المتنوع والتحرك الصحيح خاصة داخل مناطق الجزاء . البطاقات: أنذر الحكم كلا من طارق حامد، محمود علاء، مصطفى محمد فى الدقائق 4، 72، 75 نتيجة التشابك والمسك، كما أنذر كلا من بلال بن ساحة، كوامى من الترجى فى الدقيقة 4، 58 نتيجة التشابك والمسك . تقييم عنصر إتاحة الفرصة: طبق الحكم إتاحة الفرصة فى الدقيقة 22، 53 بتقدير صحيح نتيجة الفهم الجيد والصحيح للقانون . تقييم الحكمين المساعدين المساعد الأول: أشار على حالات التسلل فى الدقائق 2، 50، وتعاون بالقرار فى الدقيقة25 بتقدير صحيح . المساعد الثانى: تعاون بالقرار فى الدقيقة 46، أشار على التسلل فى الدقائق 57، 86، 88 يتقدير صحيح . الحكم الرابع: تعاون مع طاقم التحكيم طبقا للقانون.

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