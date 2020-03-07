شكرا لقرائتكم خبر عن حازم إمام: ألف مليون مبروك لجمهور الزمالك وبشكر كل من دعمنى وانتقدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب حازم إمام الظهير الأيمن لنادى الزمالك عن سعادته بتأهل القلعة البيضاء إلى الدور نصف النهائى لبطولة دورى أبطال أفريقيا، مقدما التهنئة للجماهير البيضاء، ومقدما الشكر لكل من دعمه وكل من انتقده لصالح الفريق.

وكتب إمام، عبر حسابه على إنستجرام، "ألف مليون مبروك لجمهور نادى الزمالك العظيم، بشكر كل من دعمنى ومن انتقدنى لصالح الفريق، والقادم أفضل بإذن الله".



حازم إمام

وتأهل الزمالك للدور قبل النهائى ببطولة دورى أبطال أفريقيا، بعدما نجح فى عبور عقبة الترجى بثلاثة أهداف مقابل هدفين فى مجموع مباراتى الذهاب والعودة، بعدما انتهت مباراة أمس الجمعة، بخسارة الزمالك بهدف نظيف ضمن مباريات العودة فى دور الـ 8، بعدما كان الزمالك قد حسم الذهاب بثلاثة أهداف مقابل هدف.

تقدم الترجى بهدف فى الدقيقة 5 من عمر المباراة عن طريق بلال بن ساحة من ركلة جزاء، ولكنه لم يكن كفيل لتاهل الترجى.

بدأ الزمالك المباراة بتأمين دفاعى فى محاولة لامتصاص حماس لاعبو الترجى والجماهير المتواجدة فى الملعب، فى المقابل فإن لاعبو الترجى حاولوا مبكرا إحراز هدف يقرب الفريق من هدفه بالفوز بفارق هدفين وتحقق لهم ما أرادوه مبكرا عندما أحرز بلال بن ساحة هدف التقدم فى الدقيقة 4 من ركلة جزاء تسبب فيها محمود علاء مدافع الزمالك بعدما اصطدمت الكرة فى يده.

Advertisements

عقب هدف التقدم للترجى، حاول لاعبو الزمالك عدم الانسياق وراء طريقة لعب الترجى بعدما قام أصحاب الأرض بمحاولة سحب لاعبى الزمالك للعب بطرق هجومية اكثر والتخلى عن التأمين الدفاعى أملا فى إحراز هدف ثانى، إلا أن لاعبو الزمالك التزموا بالواجبات الدفاعية منعا لدخول مرماهم أهداف أخرى.

الربع ساعة الأخيرة من عمر الشوط الأول مرت بسلام على لاعبى الزمالك وان كان الخشونة زادت من جانب كلا الفريقين، وتعرض محمد أبو جبل حارس الزمالك لإصابة كادت أن تتسبب فى إخراجه من الملعب ولكنه استكمل الشوط دون أى شكوى، لينتهى الشوط الأول بتقدم الترجى بهدف نظيف.

الشوط الثانى جاء مغايرا تماما لأحداث الشوط الأول، حيث بدأ الزمالك الشوط الثانى بمحاولات هجومية فى محاولة لخطف هدف التعادل وإدخال الترجى فى نفق مظلم بالمباراة، فى المقابل نشط أيضا لاعبو الترجى فى محاولة لخطف هدف التأهل الثاني، لتستمر النتيجة 1/0 للترجى بعد مرور 60 دقيقة.

نجح لاعبو الزمالك فى فرض أسلوب لعب الأبيض على الترجى، حيث سيطر لاعبو الزمالك على وسط الملعب، وفشل لاعبو الترجى فى فك حصار دفاع الزمالك لتستمر النتيجة 1/0 للترجى.

حاول لاعبو الترجى إحراز الهدف الثانى ولكن تألق أبو جبل ودفاع الزمالك أدى إلى انتهاء المباراة بخسارة الزمالك 1/0 والتأهل رسميا الى الدور قبل النهائى.