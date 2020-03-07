يلا شوت بث مباشر مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز yalla kora بث مباشر ماتش الأهلي وصن داونز اليوم كورة ستار يوتيوب،وجه المستشار تركى آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية، نصيحة للاعبي الأهلي قبل مواجهة صن داونز الجنوب الأفريقي، اليوم، في مباراة العودة بربع نهائي دورى أبطال أفريقيا.

وكتب تركى آل الشيخ على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" ، "إن شاء الله مع التركيز بكره التأهل ... بس المهم قتل المباراة وعدم التخدير من كلام مدربهم... أنا متفائل".

وأدت بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى صلاة الجمعة داخل فندق الإقامة فى مدينة بريتوريا، وخصصت إدارة الفندق

داخل مدينة بريتوريا قاعة خاصة لبعثة الأهلى لأداء صلاة الجمعة، ويقوم الدكتور خالد محمود طبيب الفريق بإلقاء الخطبة.

وأدى الأهلى مرانه الاخير أمس باستاد لوكاس موريبى فى بريتوريا، استعداداً لمواجهة صن داونز التى تقام فى الثالثة عصر السبت في اياب دور الثمانية ببطولة دوري أبطال افريقيا بعد انتهاء مباراة الذهاب بفوز الفريق الأحمر بهدفين نظيفين.

واستفسر الأهلى من «كاف» عن أسباب الإصرار غير الواضح على اختيار الحكم الجامبي لإدارة هذه المباراة، رغم ما يحمله من مشاعر غير طيبة للنادى الأهلى ولاعبيه وجماهيره، ويمتلك

الحكم الجامبى بكارى جاساما سوابق تحكيمية حملت ظلمًا واضحًا للأهلى فى نسخ سابقة من بطولة دورى أبطال أفريقيا، كان أبرزها إدارته مباراة صن داونز فى إياب نفس الدور من ذات البطولة العام الماضي، التى ظهر خلالها بشكل غير موفق للغاية، وأصدر قرارات تحكيمية متضاربة لا تتوافق مع صحيح القوانين التى أقرها الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، ولم يمنح الأهلى حقوقه القانونية.

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ملخص المباراة الماضية