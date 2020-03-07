شووت Today مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر kooora goal يلا كورة رابط ماتش الأهلي وصن داونز filgoal جودة متعددة

يواجه فريق الأهلي صن داونز الجنوب افريقي عصر السبت ضمن منافسات إياب ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا على ستاد لوكاس موريبي. وينطلق لقاء الأهلي وصن داونز الساعة 3.00 بتوقيت القاهرة وتنقله قناة بي ان سبورتس 1 ويعلق على اللقاء عبر القناة القطرية المعلق المصري علي محمد علي ويسبق اللقاء أستوديو تحليلي. ويختتم فريق الأهلي استعداده مساء الجمعة على ملعب المباراة في نفس التوقيت وتضم قائمة الأهلي 20 لاعب وواصل غياب رمضان صبحي عن الفريق. ملعب المباراة في نفس التوقيت وتضم قائمة الأهلي 20 لاعب وواصل غياب رمضان صبحي عن الفريق. ويقود لقاء السبت بين الأهلي وصن داونز الحكم الجامبي بكاري جاساما وحقق الفريق الفوز في لقاء الذهاب بهدفين دون رد. مواجهة الأهلي ضد صن داونز هي المواجهة الثامنة في تاريخ مواجهات الفريقين في بطولات افريقيا وفاز الأهلي في 4 مباريات وهزيمة واحدة وتعادلين.

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