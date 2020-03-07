يلا شوت bein SpOrT مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر كورة ستار رابط ماتش الأهلي ضد صن داونز

علق تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه السعودية، على مباراة النادي الأهلي مع نادي صن داونز.

وكتب آل الشيخ عبر الصفحة الرسمية لموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "إن شاء الله مع التركيز بكرة التأهل.. بس المهم قتل المباراة وعدم التخدير من كلام مدربهم.. أنا متفائل". أنا متفائل". ويلتقي النادي الأهلي مع فريق صن داونز، اليوم في جنوب أفريقيا، في لقاء العودة ضمن دور ربع النهائي بدوري أبطال أفريقيا.

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