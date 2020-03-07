كورة ستار مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر KORA LIVE تايم سبورت رابط ماتش الأهلي وصن داونز YALLA AHLY

يترقب عشاق الساحرة المستديرة وخاصةٍ جمهور المارد الأحمر موعد مباراة القمة النارية بين الأهلي وصن داونز فى ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

يستضيف ملعب لوكاس موريبي الجنوب إفريقي مباراة صن داونز ضد الأهلي في إياب دور الثمانية بدوري الأبطال.

وتفوق الأهلي في مباراة الذهاب السبت الماضي على صن داونز بهدفين نظيفين، ويسعي المارد الأحمر لتجاوز الفريق الجنوب إفريقي بتحقيق الفوز عليه في أرضه أو التعادل معه أو الخسارة بهدف وأحد لضمان التأهل.

ويواجه المتأهل من مباراة الأهلي وصن داونز المتأهل من مباراة النجم الساحلي

التونسي والوداد المغربي.

موعد مباراة الأهلي وصن داونز في دري أبطال إفريقيا

تنطلق مباراة الأهلي أمام صن داونز على ملعب لوكاس موريبي بمدينة بريتوريا في جنوب إفريقيا، غداً السبت، في تمام الساعة الثالثة عصراً بتوقيت القاهرة والرابعة بتوقيت مكة المكرمة

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وصن داونز في دوري الأبطال

تنقل مباراة صن داونز ضد الأهلي مجموعة قنوات بي ان سبورتس الرياضية المشفرة عبر قناتها beIN Sports HD1 بتعليق المصري على

محمد على.

تردد قناة مفتوحة تنقل مباراة الأهلي وصن داونز في دوري أبطال إفريقيا

تنقل قناة سنغالية وأخرى إيفوارية مباراة الأهلي وصن داونز الجنوب إفريقي عبر قمر يوتل سات 9 شرق.

تردد قناة RTS2 السنغالية

تردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

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معدل الترميز: 27500.

قناة RTI

تردد: 11881

الاستقطاب: عمودي

معدل ترميز: 27500



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ملخص المباراة الماضية