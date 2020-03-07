مشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر الاسطورة .. مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر بدون تقطيع hd

يستضيف ماميلودي صنداونز النادي الأهلي في لقاء الإياب من دور ال٨ بدوري أبطال إفريقيا على ملعب أتريدجفيل الخارق يوم السبت 7 مارس 2020 في تمام الساعة الثالثة مساءاً.

وقد انتهي لقاء الذهاب بهدفين نظيفين للشياطين الحمر لكن الوضع مختلف في لقاء العودة فالجميع يعرف مدي صعوبة هذا الفريق علي أرضه وأيضاً المباراة ستلعب صباحاً فهل سيأثر ذلك على أداء الأحمر الغير معتاد

على اللعب صباحاً، لكن بالطبع البطولات لا تأتي بسهولة يجب على اللاعبين بذل مجهود مضاعف ليظهر مستوى الفريق كما لو كان اللقاء ليلاً وعلي ملعبهم بالقاهرة.

إذا استطاع النادي الأهلي تسجيل هدف وحيد سيصعب المهمة جداً علي صنداونز سيحتاج إلى ٤ أهداف لكي يذهب إلى نصف النهائي وهذا أمر صعب

جداً ويكاد يكون مستحيل أمام النادي الذي لم يلقى حتى التعادل طوال ١٦ مباراة بالدوري المصري.

Advertisements



لمشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر عبر موقع يلا شوت لايف ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر عبر موقع يلا شوت لايف ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر عبر موقع يلا شوت لايف ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة الأهلي وصن داونز بث مباشر عبر موقع يلا شوت لايف ( اضغط هنا )

ملخص المباراة الماضية