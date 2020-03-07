اونلاين | بث مباشر مباراة ليفربول الآن | يلا شوت مشاهدة مباراة ليفربول وبورنموث kora live | كورة جول رابط ماتش ليفربول وبورنموث

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تابع لايف مباراة ليفربول وبورنموث مباشر، حيث يدخل فريق ليفربول مباراته المقبلة أمام ضيفه فريق بورنموث، وهو لم يعرف طعم الانتصار على الإطلاق سوى في مباراتين فقط لا غير من أصل آخر 5 مباريات خاضها في الفترة الماضية، وفي مقابل ذلك تعرض فريق ليفربول إلى الخسارة في 3 مباريات أخرى، بينما لم يسقط فريق ليفربول في فخ التعادل في أي مباراة سابقة على الإطلاق.