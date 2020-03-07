رياضة | تشكيل برشلونة المتوقع ضد ريال سوسيداد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشكيل برشلونة المتوقع ضد ريال سوسيداد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استقر كيكي سيتين المدير الفني لبرشلونة على تشكيل فريفه الذي سيواجه به ضيفه ريال سوسيداد في المباراة التي ستقام مساء اليوم السبت على ملعب كامب نو بالجولة السابعة والعشرين من الدوري الإسباني "الليجا". ومن المتوقع أن يكون تشكيل برشلونة كالتالي :- حراسة المرمى : تير شتيجين

خط الدفاع : سيميدو - بيكيه - لينجليت - جوردي ألبا

خط الوسط : بوسكيتس - فيدال - فرانكي دي يونج

خط الهجوم : برايثويت - جريزمان - ليونيل ميسي.

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