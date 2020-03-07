رياضة | مفاجأة.. وجهة زيدان المقبلة بعد الرحيل عن الريال

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مفاجأة.. وجهة زيدان المقبلة بعد الرحيل عن الريال والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ترددت عدة أنباء خلال الآونة الأخيرة، عن اقتراب الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد، من الرحيل عن الملكي بنهاية الموسم، بعد الأزمة التي نشبت بين زيدان وبعض نجوم الريال.

وكشفت تقارير صحفية اليوم الأحد أن زين الدين زيدان، قد يرحل إلى الدوري الإيطالي بعد انتهاء الموسم الجاري، خاصة بعد تلقيه عدة عروض شفهية من بعض الأندية وعلى رأسهم نادي يوفنوس.

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ويترقب يوفنتوس إمكانية رحيل المدرب زين الدين زيدان عن ريال مدريد، الصيف المقبل، حيث يخطط للتعاقد معه خلفًا لماوريسيو ساري، وفقا لتقرير صحفية.

و ذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، اليوم السبت، أن رغم العلاقة الجيدة بين زيدان والرئيس فلورنتينو بيريز، إلا أن المدرب الفرنسي قد يرحل الصيف المقبل، لا سيما أن هناك حالة من السخط لدى بعض اللاعبين الكبار في الفريق الملكي.

ويخطط يوفنتوس لإغراء زيدان بعقد مدته 3 مواسم، وراتب سنوي يبلغ 7 ملايين إسترليني.

