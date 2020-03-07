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رياضة | جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 7 - 3 - 2020.. مشاهدة مباراة صن داونز ضد الأهلي

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول مواعيد مباريات اليوم السبت 7 - 3 - 2020.. مشاهدة مباراة صن داونز ضد الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

جدول مواعيد مباريات اليوم حيث تقام العديد من المباريات الهامة اليوم السبت 7 - 3 - 2020، أبرزها مباراة صن داونز ضد الأهلي في دوري أبطال أفريقيا، ومباراة ضد بورنموث في ، لمشاهدتها حصريًا والاستمتاع بها فور انطلاقها.

 

ويرصد لكم "الخليج 365 الرياضي" جدول مواعيد مباريات اليوم السبت والقنوات الناقلة لها في السطور التالية:

 

جدول مواعيد مباريات اليوم في دوري أبطال أفريقيا "إياب دور الـ8"

مازيمبي ضد الرجاء البيضاوي، تقام المباراة في تمام الساعة 3:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، و4:00 بتوقيت المملكة العربية ، و5:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 6.

 

صن داونز ضد الأهلي، تقام المباراة في تمام الساعة 3:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، و4:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية، و5:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 1.

 

النجم الساحلي ضد الوداد البيضاوي، تقام المباراة في تمام الساعة 9:00 مساءًا بتوقيت القاهرة، و10:00 بتوقيت المملكة العربية السعودية، و11:00 مساءًا بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 1.

 

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الإنجليزي "الجولة الـ29"

ليفربول ضد بورنموث، تقام المباراة في تمام الساعة 2:30 مساءًا بتوقيت القاهرة، و3:30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و4:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 2.

 

أرسنال ضد وست هام يونايتد، تقام المباراة في تمام الساعة 5:00 مساءً بتوقيت القاهرة، و6:00 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و7:00 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 2.

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بيرنلي ضد توتنهام، تقام المباراة في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 2.

 

جدول مواعيد مباريات اليوم في "الجولة الـ27"

ضد ريال سوسيداد، تقام المباراة في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 3.

 

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري الألماني "الجولة الـ25"

مونشنجلادباخ ضد بروسيا دورتموند، تقام المباراة في تمام الساعة 7:30 مساءً بتوقيت القاهرة، و8:30 مساءً بتوقيت المملكة العربية السعودية، و9:30 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 5.

 

جدول مواعيد مباريات اليوم في الدوري السعودي "الجولة الـ21"

 

أبها ضد التعاون، تقام المباراة في تمام 3:15 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، و4:15 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، و5:15 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قنوات السعودية 1.

 

الفيصلي ضد النصر، تقام المباراة في تمام 5:40 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 6:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 7:40 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قنوات السعودية الرياضية 2.

 

الهلال ضد الاتفاق، تقام المباراة في تمام 7:40 مساء اليوم بتوقيت القاهرة، 8:40 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، 9:40 مساءً بتوقيت الإمارات، وتذاع المباراة حصريًا عبر قنوات السعودية الرياضية 1.

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