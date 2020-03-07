موعد مباراة الأهلي وصن داونز اليوم في دوري أبطال إفريقيا.. والقناة الناقلة.. والتشكيل والغيابات

كتب: ضياء السقا

يواجه صن داونز الجنوب إفريقي، الأهلي، في الثالثة عصر اليوم السبت، في مدينة بريتوريا، في إياب دور الثمانية لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ونجح الأهلي في تحقيق فوز مطمئن على صن داونز يوم السبت الماضي، في مباراة الذهاب، بهدفين نظيفين أحرزهما علي معلول، ويكفي المارد الأحمر التعادل أو الخسارة 1-0، لضمان التأهل.

على الجاني الأخر، يطمح صن داونز لاستغلال عاملي الأرض والجمهور والتفوق المعنوي على خصمه، ولا بديل أمام سوى الفوز 3-0 لضمان التأهل.

وتحمل المباراة طابعًا ثأريًا كبيرًا بالنسبة للمارد الأحمر بعد الهزيمة المذلة والأكبر في تاريخ النادي في الموسم الماضي بنفس الدور على يد النادي الجنوب إفريقي بخمسة أهداف نظيفة في الذهاب ببريتوريا.

قائمة الأهلي

من جانبه، استبعد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي، 7 لاعبين من قائمة الفريق لمواجهة صن داونز.

وخرج من القائمة كل من: صالح جمعة وشريف إكرامي وحسام عاشور، ومحمود كهربا، ومحمود وحيد لأسباب فنية، ورمضان صبحي، وحمدي فتحي للإصابة.

وجاءت القائمة على النحو التالي :

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محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، و محمود متولي، ورامي ربيعة، وياسر إبراهيم، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وحسين الشحات، وأليو ديانج، وعمرو السولية، ومروان محسن، ومحمد مجدي أفشة، وعلي معلول، وأحمد الشيخ، وأليو بادجي، وأحمد فتحي، وجونيور أجايي، وجيرالدو، ومحمد هاني.

التشكيل المتوقع:

ومن المتوقع أن يبدأ فايلر بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: الشناوي

خط الدفاع: أحمد فتحي، ياسر إبراهيم، محمود متولي، علي معلول

خط الوسط: ديانج، السولية، قفشة، جيرالدو، وليد سليمان

خط الهجوم: أجايي

القنوات الناقلة

يذاع اللقاء حصريا عبر قناة بي إن سبورت 1 "المشفرة"، بتعليق: علي محمد علي.