شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. درس تكتيكى × 10 إحصائيات.. كيف تأهل الزمالك لنصف نهائى دورى الأبطال؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الفرنسي، باتريس كارتيرون، المدير الفني للزمالك، في تنفيذ السيناريو التكتيكى الذى أعد له قبل لقاء الترجى التونسى، في إياب دور ربع النهائى لدورى أبطال أفريقيا، وساعده على ذلك هبوط العنصر البدنى لدى لاعبى الترجى التونسى.

فبعيدا عن هدف فوز أبناء باب سويقة، الذى جاء من ركلة جزاء، لم يشب أداء الزمالك على مدار شوطى المباراة أى ثغرة واضحة استفزت لاعبى الترجى، لاستغلالها، وساعد على ذلك انهيار لاعبى الترجي بدنيا مبكرا جدا، لتتفكك جميع خطوطه الدفاع والوسط والهجوم، واعتمد على الكرات الطولية والتمريرات العرضية البائسة، وظهر كأنه الفريق الذى ضمن التأهل ويلعب دقائق استهلاكية.

ونجح الخواجة الفرنسي في استغلال غياب بعض العناصر الفعالة عن الترجى في مباراة الذهاب، علاوة على أن القيادة الفنية للفريق التونسى فشلت في معالجة تلك النواقص الفنية، حتى امتلك كارتيرون إيقاع اللعب، وتحكم فيه خاصة في الشوط الثانى.

وبحسب ظروف المباراة فقد استسلم لاعبو الترجي لإيقاع اللعب الذي فرضه عليه الزمالك، ولم يجد حلول للوصول لمرمى الفارس الأبيض، ورغم ذلك كان الزمالك قادرا على إدراك التعادل لولا طريقة اللعب المتخاذلة بتهدئة اللعب واستهلاك الوقت، وعدم استغلال الهفوات الدفاعية والمساحات الشاسعة بين خطوط المنافس.

Advertisements

وأكد كارتيرون أن فريق الزمالك استحق التأهل على حساب الترجى لنصف نهائى دورى أبطال أفريقيا، قائلاً: "تأهلنا مستحق، استطعنا هزيمة بطل المسابقة، لعبنا بشجاعة وبكثافة عددية، صعبنا على أنفسنا المهمة فى البداية باستقبال الهدف المبكر، لم يكن من السهل الصمود امام الترجى طوال هذه المباراة".

وتابع المدير الفنى للزمالك: "كنا نخشى جماهير الترجى على أرضية ميدانهم، لم نخلق الفرص الكثيرة لكننا لا يمكن أن نسمى هذا خوف، لعبنا على التفاصيل الصغيرة وحققنا المطلوب"، وعن منافس الفريق فى المربع الذهبى قال كارتيرون: "نصف النهائى له حسابات مختلفة، لا يهمنا تأهل الرجاء أو مازيمبى، نحن نستعد لأى منافس، هما فريقان كبيران لديهم حظوظ مثل باقى الفريق المتنافسة على اللقب".

وختم المدرب الفرنسى: "الترجى منافس يستحق الاحترام، سعداء بعبور هذه المحطة، وننتظر الفريق الذى سيتأهل لنصف النهائى وليتأهل من يستحق، فمن جانبنا سنسعى إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضنا فى الدور المقبل، لنتمكن من انتزاع بطاقة التأهل للنهائى على أرضنا".