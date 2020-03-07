الإسماعيلى يعلن جاهزية عبد الرحمن مجدى لمواجهة الجونة

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن النادى الإسماعيلى عودة عبد الرحمن مجدى جناح الفريق للتدريبات الجماعية بعد خضوعه لتدريبات تأهيلية مؤخرا، ويستعد الفريق للقاء الجونة مساء الاثنين باستاد الإسماعيلية، فى بداية الدور الثانى لمسابقة الدورى المحلى. وقال طبيب الفريق الدكتور أكرم عبدالعزيز، إن اللاعب بات جاهزا بعد اجتيازه الاختبار الطبى وموقف مشاركته باللقاء من عدمه وفقا لوجهة نظر الجهاز الفنى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز، فيما خاض محمود البدرى ظهير الإسماعيلى الشاب تدريبات إضافية لليوم الثانى، ويتطلع الجهاز الفنى لتطوير قدرات الظهير الشاب لاسيما على صعيد الكرات العرضية وسبل التغطية الدفاعية بشكل مميز.

ويدخل اليوم السبت، فريق الإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز معسكراً مغلقاً استعداداً لمواجهة الجونة المقرر لها الاثنين المقبل بالجولة الثامنة عشرة للدورى، حيث خاض الدراويش آخر ودياته استعداداً للمباراة مع الإنتاج الحربى عصر الاثنين الماضى والتي انتهت بالتعادل الإيجابى بهدف لكل فريق.

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وأسندت لجنة الحكام بالاتحاد العربى لكرة القدم إدارة مباراة الإسماعيلى والرجاء المغربى فى إياب نصف نهائى البطولة العربية للحكم السعودى تركى آل خضير، على أن يُعاونه كل من بدر الشمراني ومحمد مكي علي العبكري، بالإضافة لماجد محمد الشمراني حكمًا رابعاً.

ويسعى الجهاز الفنى للإسماعيلى لتجهيز كافة اللاعبين قبل مباراة الرجاء المغربي فى إياب البطولة العربية ومباريات الدور الثانى من مسابقة الدورى العام، وحدد الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة الفرنسى ديديه جوميز 12 مارس موعداً للسفر للمغرب على أن يعود الفريق للإسماعيلية 16 مارس عقب المباراة بيوم واحد، مجلس إدارة الإسماعيلى يولى اهتماماً كبيراً بموقعة الرجاء المغربى بالبطولة العربية، والتى ستحسم مصير الدراويش فى البطولة سواء بالصعود للمباراة النهائية أو وداع اللقب خاصة بعد أنتهاء مباراة الذهاب بالإسماعيلية بفوز الفريق الأصفر بهدف دون رد، ومن المنتظر أن تقام مباراة الإياب بين الإسماعيلى والرجاء لتحديد المتأهل للمباراة النهائية ومواجهة الفائز من الشباب السعودى واتحاد جدة.