بث مباشر | مشاهدة مباراة الرجاء ومازيمبي في دوري أبطال أفريقيا

يقدم لكم موقع الخليج 365 بث مباشر لاستضافة مازيمبي فريق الرجاء في أهم مباريات اليوم السبت 7-3-2020 ضمن مباريات إياب دور ثمن النهائي من دوري أبطال أفريقيا.

المباراة التي ستذاع على قناة بي إن سبورتس 6 بتعليق “جواد بدة”، ستنطلق في تمام الساعة 13:00 بتوقيت جرينتش، 15:00 بتوقيت مصر، 16:00 بتوقيت السعودية، على “ملعب تي بي مازيمبي”، بمدينة لوبومباشي، بإدارة من الحكم الإثيوبى “باملاك تسيما”.

يستضيف فريق مازيمبي الكونغولي نظيره الرجاء الرياضي المغربي، على “ملعب تي بي مازيمبي”، بمدينة لوبومباشي، في مباراة نارية ومثيرة ضمن منافسات إياب دور الـ8 من دوري أبطال أفريقيا.

ويدخل تي بي مازيمبي الفريق المضيف المباراة كحال اي فريق يلعب على أرضه، سيتسلح بجماهيره، من أجل تحقيق الفوز بنتيجة كبيرة، من أجل تعويض نتيجة مباراة الذهاب التي انتهت بهدفين نظيفين لصالح فريق “الرجاء“.

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وسيحتاج فريق الغربان تسجيل 3 أهداف او اكثر من دون تلقي شباكه أي هدف حتى يتمكن من خطف بطاقة العبور للدور القادم.

على الجانب الآخر يدخل الرجاء الرياضي الفريق الضيف، المباراة بمعنويات عالية، بعد ما حقق انتصارًا رائعًا على الفريق الكونجولي بهدفين نظيفين في مباراة الذهاب.

وسيسعى النسور الخضر إلى الخروج بنتيجة إيجابية من الملعب الصعب “تي بي مازيمبي ستاديوم”، من أجل تأكيد جدارته بالتأهل إلى دور نصف النهائي.

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