رياضة | مدرب برشلونة يكشف حالة اللاعبين بعد خسارة الكلاسيكو: "لا أحد استطاع النوم"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب برشلونة يكشف حالة اللاعبين بعد خسارة الكلاسيكو: "لا أحد استطاع النوم" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



تحدث كيكي سيتين المدير الفني لنادي برشلونة في تصريحات صحفية اليوم عن حالة لاعبه بعد مباراة الكلاسيكو والهزيمة أمام ريال مدريد بنتيجة هدفين مقابل لاشئ في المباراة التي جمعت بينهما علي ملعب سنتياجو برنابيو الدولي بالعاصمة الإسبانية مدريد حيث أكد أن لا أحد استطاع النوم في هذه الليلة بسبب هذه الهزيمة.

وقال سيتين:"لقد تغيرت الكثير من الأشياء التي كانت غالبا ما تحدث، ويجب النظر في التفاصيل التي أضاعت منا المباراة، والاستفادة منها للتحسن،لاعب كرة القدم نفسه لا يكون لديه تصور حقيقي لما حدث في الملعب حين تتحدث معه عن لعبة مُعينة، لكن إذا عرضت له مقاطع وصور يكون الأمر أفضل بكثير، وهذه الأشياء تُساعد كثيرًا على المضي قدمًا، حين يتمتع اللاعب بمستوى عالٍ من الثقة، فهو يميل إلى فعل كل شيء بشكل صحيح، ولكن حين يتراجع الفريق، ماذا يحدث عادة؟ باستثناء أولئك الذين يملكون شخصية رائعة، يختبئ بعضهم خلف المنافسين ولا يقاتلون على الكرة، والتغلب على تلك اللحظات ليس سهلا، فنحن نتحدث عن بعض الأشخاص الذين يعانون".