رياضة | شريف إكرامي يتفق مع الأهلي لإعلان انضمامه إلى بيراميدز

ذكرت تقارير صحفية في الأيام الماضية عن توقيع شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي لنادي بيراميدز، لينضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة بالأخير في انتقالات الصيف المقبل. Advertisements

وأراد شريف إكرامى حارس مرمى النادى الأهلى، أن يعلن بشكل رسمي عن انتقاله إلى صفوف نادي بيراميدز.

وكان شريف إكرامي حارس الأهلي قد أبلغ مجلس الإدارة برغبته فى عدم البقاء، بسبب عدم المشاركة فى المباريات، وليس فيما يتعلق بشأن قرب انتهاء عقده مع الفريق، وأعلن ذلك رسميًا عبر حسابه الرسمي، بأن هذا الموسم الأخير له مع المارد الأحمر.

شريف إكرامي اتفق مع إدارة الأهلي على الإعلان عن خطوة الانتقال إلى بيراميدز خلال الأيام المقبلة، في ظل رغبته الكبيرة بالعودة لصفوف منتخب مصر من جديد.

جدير بالذكر أن شريف إكرامي اشترط في عقد انتقاله إلى بيراميدز أن يلعب أساسيًا، وذلك حسب ما أشارت التقارير الصحفية.