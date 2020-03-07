رياضة | شريف إكرامي يتفق مع الأهلي لإعلان انضمامه إلى بيراميدز

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر شريف إكرامي يتفق مع الأهلي لإعلان انضمامه إلى بيراميدز والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
السبت 07/مارس/2020 - 07:28 ص
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شريف اكرامي
أمل الحلفاوي
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ذكرت تقارير صحفية في الأيام الماضية عن توقيع شريف إكرامي حارس مرمى الأهلي لنادي بيراميدز، لينضم إلى صفوف الفريق الأول لكرة بالأخير في انتقالات الصيف المقبل.
وأراد شريف إكرامى حارس مرمى النادى الأهلى، أن يعلن بشكل رسمي عن انتقاله إلى صفوف نادي بيراميدز.
وكان شريف إكرامي حارس الأهلي قد أبلغ مجلس الإدارة برغبته فى عدم البقاء، بسبب عدم المشاركة فى المباريات، وليس فيما يتعلق بشأن قرب انتهاء عقده مع الفريق، وأعلن ذلك رسميًا عبر حسابه الرسمي، بأن هذا الموسم الأخير له مع المارد الأحمر.
شريف إكرامي اتفق مع إدارة الأهلي على الإعلان عن خطوة الانتقال إلى بيراميدز خلال الأيام المقبلة، في ظل رغبته الكبيرة بالعودة لصفوف منتخب مصر من جديد.
جدير بالذكر أن شريف إكرامي اشترط في عقد انتقاله إلى بيراميدز أن يلعب أساسيًا، وذلك حسب ما أشارت التقارير الصحفية.
ويعتمد السويسرى رينيه فايلر مدرب الأهلي على محمد الشناوى فى تشكيله الأساسي، كما أنه تم قيد مصطفى شوبير فى القائمة الإفريقية خلال الفترة الماضية.
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